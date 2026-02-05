דיווח: איראן הסכימה לדון בסוגיית הטילים הבליסטיים במו"מ

כחלק משיחות המשא ומתן שיתקיימו, איראן הסכימה לדון גם בסוגיית הטילים הבליסטיים בשולוחות שלה במזרח התיכון - כך דווח היום (חמישי) ב"ניו יורק טיימס", מפי שלושה מקורות איראניים רשמיים. עם זאת, השיחות צפויות להתמקד בנושא הגרעין.

דברים אלו מגיעים כיממה לאחר הדיווחים על פיצוץ המגעים בין הצדדים, שחזרו למצבם הרגיל בתום כמה שעות. הצדדים היו חלקים על מיקום השיחות והנציגים האזוריים שישתתפו בהם. כזכור, ביום שלישי האחרון ביקשה איראן לשנות את מיקום השיחות מטורקיה לעמאן, ולהגביל את המשא ומתן לנציגים אמריקנים ואיראניים בלבד.

ב"ניו יורק טיימס" דווח כי בכירים באיראן חששו כי פגישה בהשתתפות נציגים נוספים תגרום לכך שייראה כאילו טראמפ מעלה "הצגה", ואיראן נדחקת לפינה במשא ומתן עם כל האזור - ולא רק וושינגטון. בכיר ערבי ושלושת הבכירים האיראניים אמרו לעיתון כי ארצות הברית הסכימה לדרישות איראן, שאישרו לדון בסוגיות הנוספות.