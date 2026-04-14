ארגון "שורת הדין" הגיש תלונה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, בטענה כי ספרד סייעה למשטר האיראני באמצעות העברת רכיבים דו-שימושיים הקשורים לחומרי נפץ בשנים 2024-2025 בשווי של 1.3 מיליון אירו.

התלונה הוגשה לתובע בית הדין בהאג מכוח סעיף 15 לאמנת רומא, בדרישה לבחון פתיחה בהליך פלילי נגד סאנצ'ס ובכירים נוספים. על פי התלונה, חומרים אלה אינם מוצרים תעשייתיים תמימים, אלא רכיבים קריטיים המאפשרים למטעני חבלה לפעול, והם הועברו בנסיבות שבהן השימוש בהם לצורך תקיפות נגד אזרחים היה צפוי וסביר.

התלונה מתבססת על הטענה המשפטית, כי מי שמספק רכיב הכרחי שמאפשר את הפעלת הנשק, עשוי להיחשב כמי שסייע לביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. בתלונה מצוין כי איראן מחמשת לאורך שנים ארגוני טרור ושלוחות מקומיות, ובהם חיזבאללה, חמאס והחות'ים, הנשענים על מערכות נפץ אלו ועל רקטות המשוגרות לעבר אוכלוסייה אזרחית.

במוקד הטענות של הארגון צוין כי ספרד, שמצד אחד מרבה למתוח ביקורת פומבית על ישראל, ומצד שני מגבילה גישה לבסיסים אמריקניים ומרחיקה דיפלומטים ישראלים, סיפקה בפועל רכיבים הנדרשים למשטר בטהרן ולשלוחותיו למטרות צבאיות.

על פי "שורת הדין", מנהיגי אופוזציה בספרד הזהירו כי התנהלות ראש ממשלת ספרד מסייעת לאיראן במלחמתה ונותנת לה רוח גבית. היא מעמידה, לדבריהם, את ספרד בשורה אחת עם איראן. כמו כן, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר האיראני הפיצו תמונות של טילים בליסטיים שעליהם הודבקו מדבקות עם תמונתו של סאנצ'ס והכיתוב "תודה, ראש הממשלה". מבחינת הארגון, אין מדובר בפרט סמלי בלבד, אלא באינדיקציה לכך שאיראן עצמה ראתה בדבריו ובמדיניותו של ראש ממשלת ספרד רוח גבית מדינית ומעשית כאחד, ושאספקת הרכיבים הדו שימושיים הללו אכן שימשו את איראן בהתעצמותה הצבאית.

נשיאת ארגון שורת הדין, עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר: "כאשר ראש ממשלה מאפשר, במישרין או בעקיפין, העברת רכיבים שמחזקים את מכונת הטרור של המשטר האיראני, הוא לא יכולה להמשיך להציג את עצמו כמי שפועל בשם זכויות אדם. אי אפשר לגנות את ישראל בזירה הבינלאומית, ובו בזמן לסייע למשטר שמחמש ארגוני טרור ותוקף אזרחים חפים מפשע. האחריות לפשעי מלחמה אינה נעצרת רק אצל מי שלוחץ על ההדק, אלא מגיעה גם למי שמספק את האמצעים שמאפשרים את הירי".