ארה"ב תקפה בוונצואלה, כוננות בישראל בשל המחאות באיראן | חדשות השבת

סיכום חדשות השבת: ארצות הברית פתחה במתקפה על ונצואלה - ולכדה את הנשיא ניקולס מדורו ואת רעייתו. בנוסף, ארה"ב הגישה כתב אישום נגד השניים בגין קשירת קשר לפעילות סמים-טרור ולהברחת נשק. כוננות בישראל בשל המהומות באיראן - בכיר ישראלי ל-i24NEWS: "אנחנו צריכים לשתוק ולא להתערב". ה-FBI סיכל פיגוע שתוכנן בארה"ב לליל השנה החדשה ע"י פעיל דאעש.

ארה"ב פתחה במתקפה על ונצואלה, טראמפ: מדורו ואשתו נלכדו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בהכרזה דרמטית כי נשיא ונצואלה ניקולס מדורו ואשתו נלכדו בפעולה אמריקנית וגורשו מהמדינה, כחלק מהמתקפה הנרחבת שיצאה לפועל על עיר הבירה קראקס ואזורים נוספים במדינה. בנוסף, ארצות הברית הגישה כתב אישום נגד מדורו ורעייתו, בגין קשירת קשר לפעילות סמים-טרור, קשירת קשר לייבוא ​​קוקאין, החזקת מקלעים ואמצעי הרס, וקשירת קשר להחזקת מקלעים ואמצעי הרס נגד ארצות הברית".

מדורו ואשתו נחטפו ממיטתם - והועברו לסירה בחשאי: פרטים חדשים מהמבצע בוונצואלה

ב-CNN פרסמו פרטים חדשים על המבצע הבלתי יאומן בוונצואלה על ידי כוח דלתא של צבא ארצות הברית. הנשיא דונלד טראמפ חשף כי חיכו ארבעה ימים לביצוע הפעולה בגלל תנאי מזג אוויר. "מקבלים החלטות עכשיו על עתיד השלטון בוונצואלה, מדורו בדרכו לניו יורק בסירה", אמר. עוד ציין כי "מספר חיילים נפצעו במבצע בוונצואלה, אך אין הרוגים - אף מדינה בעולם לא מסוגלת לבצע דבר כזה. נהיה מעורבים באופן משמעותי בתעשיית הנפט בוונצואלה. שוחחתי עם מדורו לפני כשבוע - הפעולה שולחת מסר ברור".

"עוקבים ולא מתערבים": כוננות בישראל בשל המחאות באיראן

ברקע המחאות נגד המשטר באיראן, הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-ynet יוסי יהושוע דיווח כי הכוננות בישראל עלתה בשל האירועים. אמש, קיים שר הביטחון דיון ובו עלו מקרים ותגובות - במידה ובטהראן יחליטו להפנות את האש לכיוון המדינה.

ההאקרים האיראנים טוענים: פרצנו לטלפון של איילת שקד

לאחר הפריצה לטלפונים של נפתלי בנט וצחי ברוורמן, קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" טענה שהצליחה לפרוץ לטלפון הנייד של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד. בהודעה שפרסמה הקבוצה צורפו תמונות וסרטונים אישיים לכאורה מהטלפון הפרוץ - ומאוחר יותר גם התכתבויות וואטסאפ. בהמשך, פורסמו מאות קבצים שנטען כי הם מכילים התכתבויות וואטסאפ של שקד.

ה-FBI סיכל פיגוע שתוכנן לליל השנה החדשה ע"י פעיל דאעש

ראש ה-FBI הודיע כי סוכלה מתקפת טרור שתוכננה להתבצע בזמן חגיגות השנה האזרחית החדשה, בקרולינה הצפונית שבארצות הברית. במסיבת עיתונאים סיפר ראש ה-FBI כי המחבל, כריסטן סטרדוונט, תכנן את הפיגוע במשך יותר משנה. החשד, לפי חומרים שאותרו בחדר השינה שלו, הוא כי יעד המתקפה היה יהודים, נוצרים וחברי הקהילה הלהט"בית.

