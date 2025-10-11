לאחר חיסולו של מוחמד סינוואר במאי האחרון, איתר צה"ל, במתחם תת-קרקעי בו שהה, מחשב השייך לאחיו יחיא, ובו תזכיר בן שישה עמודים ובו הוראות לתקיפה הדומות ל-7 באוקטובר. כך דווח היום (שבת) ב"ניו יורק טיימס". לפי העיתון, התזכיר מתוארך לאוגוסט 2022, ונכתב על ידי יחיא סינוואר, לפי שבעה גורמים ישראלים.

כאמור, עותק הגיע לידי ה"ניו יורק טיימס", ובו נכתב למחבלי החמאס לפגוע בחיילים ובקהילות אזרחיות - וכן לשדר את התקיפות במטרה לעורר פחד בקרב הציבור הישראלי ולערער את היציבות במדינה. מפקדים בחמאס פרסמו הוראות דומות לאלו במערכת הקשר של ארגון הטרור ב-7 באוקטובר, לפי הקלטות שנתפסו על ידי ישראל והגיעו לידי העיתון.

גורמים ישראלים אמרו כי התזכיר מראה שסינוואר רצה שמחבלי חמאס יכוונו תחילה לאזרחים, בניגוד למה שטענו בכירי הארגון. על אף שתזכיר זה אינו מדבר במפורש על תוכניות לחטוף או לרצוח אזרחים, הוא כן מציג הוראות כיצד להיכנס לשכונות מגורים ולהצית אותן "באמצעות בנזין או סולר". "יש להכין שתיים או שלוש פעולות, שבהן תשרף שכונה שלמה, קיבוץ או דבר דומה", נכתב.

ב-7 באוקטובר 2023, יום הטבח, מעט לפני השעה 10:00, אמר מפקד מגדוד העיר עזה בחמאס, המכונה "אבו מוחמד": "התחילו להצית בתים". "התזכיר והתיעודים מרחיבים את ההבנה של תכנון וביצוע הפיגוע על ידי חמאס, שחלק ניכר ממנו מבוסס על מסכמים והקלטות שאספה ישראל במהלך המלחמה", נכתב בדיווח ב"ניו יורק טיימס".

יירוטי שיחות שנאספו ביום המתקפה והועברו לעיתון. לפי התזכיר, כפי שדווח בעיתון, מפקדים בחמאס קראו למחבלים ליצור פתחים בגדר "שעון החול" הישראלית. המזכר הביע תקווה שלמעשים יהיה "ערך הלם גבוה": "דרכו על ראשי החיילים, פתיחת אש מטווח אפס, טבח בסכינים, פיצוץ טנקים", נכתב. כאמור, מפקדי ארגון הטרור חזרו על פקודות דומות ביום התקיפה.

בנוסף, בתזכיר נכתב כי פלסטינים מהשטחים, ערבים-ישראלים "האומה שלנו", "יגיבו בחיוב לקריאות להצטרף למהפכה". יירוטי השיחות שהגיעו לידי ה"ניו יורק טיימס", מפקד בחמאס אומר למחבלים להרוג "את כל מי שבכביש, תהרגו את כל מי שאתם נתקלים בו". אחד פעילי הטרור מוסר לו "אנחנו בתוך הקיבוץ, יש מתנחלים שהרגנו". ארגון הטרור תכנן לשדר את דברים אלו לעולם הערבי "כדי לגייס אנשים למאבק".

"יש לאשר למפקדי היחידות לבצע פעולות אלה במכוון, לצלם אותן ולשדר תמונות שלהן במהירות האפשרית", נכתב בתזכיר. "תעדו את מראות הזוועה, עכשיו, ושדרו אותן בערוצי טלוויזיה לכל העולם", אמר מפקד מעזה בשם אבו אל-ברעה למחבלים באזור קיבוץ סעד. "טבחו אותם. חסלו את ילדי ישראל".