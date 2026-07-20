רוסיה מעלה הילוך - ומטחי טילים קטלניים פוקדים את ערי אוקראינה

רוסיה תקפה אתמול (בין שבת לראשון) בבירת אוקראינה, קייב, והמטירה על העיר מטחי טילים בליסטיים מהגדולים ביותר מאז תחילת המלחמה בין שתי המדינות. בתקיפה נהרג לפחות אדם אחד ונפצעו 16 נוספים, כך לדברי נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי.

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סדרה של פיצוצים רבי עוצמה הכו בעיר כחלק מהמתקפה שכללה 41 טילים מסוגים שונים, הרסה בניינים בכמה מחוזות והציתה שריפות. ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, מסר כי נזק נגרם גם לבנייני מגורים, מחסנים וסופרמרקט והוסיף כי שלושה בני אדם במצב קשה.

בנוסף למתקפה על הבירה, ארבעה בני אדם נהרגו ו-19 נפצעו בתקיפה על תחנת דואר מחוץ לעיר חרקיב סמוך לגבול עם רוסיה אתמול, כך לדברי מושל המחוז. בנוסף, אמש חיפשו כוחות חילוץ ניצולים בעיר האוקראינית זפוריז'יה לאחר שפצצות רוסיות פגעו בבנייני מגורים שם, הרגו לפחות שני בני אדם ופצעו 14.

בשבועות האחרונים ניכר כי רוסיה הגבירה את מתקפות הטילים הבליסטיים על קייב ועל ערים אחרות, כאשר באוקראינה מתמודדים עם מחסור קריטי במערכות הגנה אוויריות מתוצרת ארצות הברית. בשבוע שעבר הודיע זלנסקי כי מדינתו הגיעה להסכם עם ארצות הברית בדבר רישיונות לייצור טילי יירוט מסוג פטריוט והוסיף כי הוא מקווה שהייצור יוכל להתחיל עד סוף השנה. "הגנה מפני טילים בליסטיים נמצאת בראש סדר העדיפויות שלנו כרגע", כתב זלנסקי ברשת X אתמול. "יש צורך ביירוטים כל יום."

אתמול פינו עובדים הריסות מסביב לתחנת מטרו בקייב שנפגעה במתקפה. מוכרי הפירות המקומיים חזרו לעבוד בדוכנים מאולתרים. "קייב תשגשג", אמרה תושבת 68. "האידיוטים האלה הורסים הכול, אבל אנחנו נתקן את זה ונבנה מחדש".