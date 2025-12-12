עם סמל פרו-פלסטיני: הפרסומת של "דיסני פלוס" שעוררה סערה

פלטפורמת הסטרימינג "דיסני פלוס" מצאה את עצמה השבוע בלב סערה פוליטית סביב קמפיין הפרסום החדש שלה לחג המולד. הסיבה: בפרסומת של החברה הופיעה מדבקת אבטיח, סמל הנחשב פרו-פלסטיני מובהק.

האבטיח כסמל פוליטי

מדבקת האבטיח הפכה בשנים האחרונות לסמל מוכר לתמיכה בפלסטין. זאת כיוון שצבעי הפרי - אדום, ירוק, לבן ושחור - זהים לצבעי דגל פלסטין. השימוש באמוג'י או בייצוג חזותי של אבטיח משמש כ"קיצור" מקוון וברור לתמיכה בפלסטינים.

הפרסומת, שנוצרה על ידי סוכנות VCCP הבריטית ונקראת "חיים של סיפורים", מציגה מסע של ילדה קטנה הצופה בתכני דיסני. באחת הסצנות המרכזיות, הגיבורה מצולמת כשהיא צופה בתוכן דיסני במחשב נייד. על גב המחשב מופיעות שתי מדבקות גדולות: אחת של מיקי מאוס והשנייה של אותה פרוסת אבטיח.

תגובת דיסני והביקורת הפוליטית

בדיסני התעקשו כי המדבקה נבחרה באופן אקראי ואינה נושאת כל הצהרה פוליטית. עם זאת, גורמים פוליטיים לא קיבלו את ההסבר ואמרו שלחברה יש "שאלות רציניות לענות עליהן" בנוגע לכוונות מאחורי בחירת הסמל.

צפו בפרסומת שעוררה סערה:

ההקשר של "האג'נדה הערה"

המחלוקת הנוכחית מגיעה לאחר שנים של ביקורת נגד דיסני סביב מה שנטען כי היא "אג'נדה ערה" (Woke agenda) מתמשכת. ביקורת זו כללה בעבר טענות על הכללת דמויות טרנסג'נדריות בסרטי ילדים וכן שינויים שנויים במחלוקת בגרסאות מחודשות של קלאסיקות, כמו ההחלטה להחליף את שבעת הגמדים ב"יצורים קסומים" בגרסה המחודשת של "שלגיה".