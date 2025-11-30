לאחר חשיפת i24NEWS על בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לחנינה, ההדים הגיעו גם אל מעבר לים, ועימם הכותרות מרשתות השידור הזרות. לצד התגובות מהמערכת הפוליטית המקומית, ברשתות הדגישו כי מדובר במצב ראשון מסוגו.

ברשת סקיי ניוז הבריטית כתבו: "זהו מצב חסר תקדים באמת. ראש ממשלה ישראלי, בעיצומו של משפט שמתנהל כבר שנים, מבקש חנינה למרות שלא הורשע. בנימין נתניהו מתעקש כי יזוכה, גם אם המשפט אכן יגיע לסיומו".

ברשתות התייחסו גם לפילוג בחברה הישראלית בעקבות משפטו של נתניהו. ברשת CNN נכתב כי "האופוזיציה מיהרה לבקר את בקשתו של נתניהו, אשר התמודד עם האשמות בהבעת פילוגים בחברה הישראלית - נגד האוכלוסייה הערבית והשמאל בפרט - וכן בהארכת המלחמה בעזה למען רווח פוליטי אישי".

כמו כן, דובר רבות על תמיכתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחנינה. ברשת פוקס ניוז האמריקנית אף ציינו זאת בפסקתם הראשונה על הידיעה.