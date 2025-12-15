אלבנזי: "אין קשר בין ההכרה במדינה פלסטינית לפיגוע"

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי אמר היום (שני) בריאיון לרשת ABC המקומית כי אינו מקבל שום קשר בין הכרתה של אוסטרליה במדינה פלסטינית לבין מתקפת הטרור בבונדי ביץ'. כמו כן אמר ראש הממשלה האוסטרלי כי "באופן גורף, רוב העולם מכיר בפתרון שתי המדינות כדרך קדימה במזרח התיכון".

תשובתו של אלבנזי באה בעקבות האשמה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתגובתו לפיגוע אתמול. נתניהו אמר כי בהכרתו במדינה פלסטינית, אלבנזי "החליף חולשה בחולשה ופיוס בעוד פיוס".

כאשר נשאל על ידי המראיינת האם דבריו של נתניהו דורשים תגובה, אמר אלבניזי: "אלה היו 24 שעות טראומטיות במיוחד. תפקידי הוא לספק תמיכה לקהילה היהודית, להבהיר שהאוסטרלים עומדים באופן גורף לצד הקהילה היהודית בתקופה קשה זו".

בתוך כך, כריס מינס, ראש ממשלת ניו סאות' ויילס (בה נמצאת העיר סידני), נפגש בבית החולים עם אחמד אל-אחמד, האזרח שנטרל את אחד המחבלים מהפיגוע. מינס אמר בביקור: "אחמד הוא גיבור אמיתי. אמש, אומץ ליבו המדהים ללא ספק הציל אינספור חיים כאשר פירק מחבל מנשקו תוך סיכון אישי עצום".

ראש ממשלת אוסטרליה ניצב אתמול בפני ביקורת מצד גורמים רבים בישראל ובעולם כשלא הגדיר בתגובתו הראשונה לפיגוע את האירוע כאנטישמי. כמו כן רבים הלינו כי ממשלו לא טיפל בבעיית האנטישמיות במדינה, שהתגברה באופן משמעותי לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר. הביקורת מצד ישראל החריפה עם הצטרפותה של אוסטרליה בחודש ספטמבר האחרון לגל המדינות שהכריזו על הכרה במדינה פלסטינית.