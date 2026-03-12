שר האנרגיה האמריקני כריס רייט אמר היום (חמישי) כי סביר להניח שחיל הים יהיה במצב ללוות מכליות עד סוף החודש. "אהיה בפנטגון מאוחר יותר היום - זה מה שהצבא עובד עליו", אמר שר האנרגיה בראיון לרשת CNBC. "זה יקרה יחסית בקרוב, אבל זה לא יכול לקרות עכשיו", אמר רייט. "אנחנו פשוט לא מוכנים. כל הנכסים הצבאיים שלנו כרגע ממוקדים בהשמדת היכולות ההתקפיות של איראן ובתעשיית הייצור המספקת את היכולות ההתקפיות שלה".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מחירי הנפט ברנט, המדד הבינלאומי, נגעו ב-100 דולר לחבית מוקדם יותר ביום חמישי, כאשר התקפות על כלי שיט מסחריים במפרץ הפרסי נמשכות. ברנט נסחר לאחרונה בכ-7% יותר במחיר של 98.64 דולר.

הערותיו של רייט מגיעות לאחר שפוסט בחשבון המדיה החברתית שלו טען בשוגג ביום שלישי כי חיל הים ליווה מכלית דרך המצר. הפוסט נמחק במהירות מחשבונו, אך הוא הקריס את מחירי הנפט ביותר מ-17% לשפל שלהם ביום שלישי. הנשיא דונלד טראמפ הבטיח ב-3 במרץ כי "חיל הים של ארצות הברית יתחיל ללוות מכליות דרך מצר הורמוז, בהקדם האפשרי".

סגירת המיצר גרמה לשיבוש אספקת הנפט הגדול ביותר בהיסטוריה. זהו נתיב הכניסה והיציאה היחיד במפרץ הפרסי. כ-20% מצריכת הנפט העולמית עברה דרך נתיב המים לפני המלחמה. ביום שלישי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר מסר מאיים לאיראן, בשל האיומים במדינה לפגוע בייצוא הנפט במצרי הורמוז, ואמר כי במידה ותעשה זאת "היא תיפגע פי עשרים חזק יותר ממה שנפגעה עד כה".