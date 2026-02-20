טראמפ מאשר: "שוקל תקיפה מוגבלת על איראן כדי ללחוץ עליה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר היום (שישי) את הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", ואמר כי במענה לשאלה כי הוא אכן שוקל מתקפה מוגבלת על איראן - במטרה ללחוץ עליה כדי להגיע להסכם.

כאמור, אמש דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי טראמפ שוקל להוציא לפועל מתקפה כזו, כדי לאלץ את איראן לעמוד בדרישותיו להסכם הגרעין.

מקורות המעורים בנושא המצוטטים בדיווח ציינו כי מתקפת הפתיחה, אם תאושר, עשויה להתרחש תוך ימים ספורים ותכוון נגד מספר אתרים צבאיים או ממשלתיים. עוד דווח כי "אם איראן עדיין תסרב לציית לדרישת טראמפ, ארה"ב תגיב במבצע נרחב נגד מתקני המשטר - שמטרתו עשויה להיות הפלת המשטר".

בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח מפי שני מקורות אמריקנים רשמיים כי התוכניות הצבאיות הנוגעות לאיראן נמצאות "בשלבי תכנון מתקדמים מאוד, והן כוללות אפשרויות בהן תקיפות ממוקדות נגד אישים, ועד חתירה על מנת להביא להפלת המשטר".