הפרויקט הגדול של טראמפ לעזה - יוצא לדרך: "מועצת השלום" של נשיא ארצות הברית מתכנסת היום (חמישי) לפגישה ראשונה של 40 מנהיגים ונציגים ממדינות העולם, כאשר את ישראל מייצג שר החוץ גדעון סער.

טראמפ נשא דברים בהם הציג את המועצה ואמר כי "המטרה שלנו פה היא לעשות שלום - זו מילה קלה להגיד אבל קשה להשיג. סיימנו שמונה מלחמות, המלחמה התשיעית גם בדרך להיגמר. חשבתי שיהיה קל יותר לסיים, לעולם אין לדעת עם מלחמות".

"מועצת השלום זה אחד הדברים החשובים בהם אהיה מעורב, והייתי מעורב בהרבה דברים", הוסיף הנשיא. "האנשים פה סיימו מלחמות של למעלה מ-30 ו-40 שנה, יש הרבה עבודה לעשות ואנחנו עושים אותה. בהתייחסו למלחמה בעזה אמר: "עזה הייתה מאוד מסובכת. כל הצוות שלי (וויטקוף, ואנס, רוביו) עשה עבודה נהדרת".

"זה כבוד אדיר לקבל אתכם למוסד של ארה"ב לשלום, אני מאמין שההשלכות של המועצה הזאת, לא היה שום דבר שקרוב לזה. המנהיגים שהתקבלו לפה הם מהטובים בעולם, ואלה שלא - גם יתקבלו", הוסיף. "עובדים ביחד להבטיח עתיד טוב יותר עבור אנשי עזה, המזרח התיכון והועלם כולו. מדינות מכל העולם פה, הם היו מאוד נדיבים בכסף, וגם ארה״ב הייתה מאוד נדיבה - אין דבר חשוב יותר משלום".

בין היתר, צפויים טרם הכינוס לנאום מספר נציגים, כולל מטורקיה, מצרים, אינדונזיה ומרוקו - אך שר החוץ גדעון סער לא ינאם. הישראלים שכן יהיו על הבמה הם איש העסקים יקיר גבאי וגם שם מפתיע: לירן טנקמן, יזם ישראלי רב סרן במילואים שהיה מעורב בחלוקת הסיוע בעזה בשנה האחרונה.

טראמפ הודיע כי בסיום כלל הכינוסים יודיעו המדינות החברות על התחייבותן לתרום חמישה מיליארד דולר לשיקום רצועת עזה ולמאמץ ההמוניטרי, ולהקצות אנשי צוות לכוח הייצוב הבינלאומי שייפעל ברצועה.

המדינות והארגונים שצפויים להיות מיוצגים במועצת השלום, פרט לארצות הברית וישראל, הם: האיחוד האירופי, אלבניה, ארגנטינה, ארמניה, אוסטריה, אזרבייג'ן, בחריין, בולגריה, קמבודיה, קרואטיה, קפריסין, צ'כיה, מצרים, אל סלבדור, פינלנד, גרמניה, יוון, הונגריה, הודו, אינדונזיה, איטליה, יפן, ירדן, קזחסטן, קוסובו, כווית, מקסיקו, מונגוליה, מרוקו, הולנד, נורבגיה, עומאן, פקיסטן, פרגוואי, פולין, קטאר, רוסיה, רומניה, סעודיה, סלובקיה, שוויץ, תאילנד, טורקיה, איחוד האמירויות, בריטניה, וייטנאם ואוזבקיסטן.