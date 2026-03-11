דרמה באוסטרליה: אחת הכדורגלניות האיראניות חזרה בה מהחלטתה לבקש מקלט מדיני באוסטרליה, יצרה קשר עם שגרירות איראן במדינה ועל הדרך חשפה את מקום המסתור של חברותיה לנבחרת הלאומית - כך דווח הבוקר (רביעי) ב"דיילי מייל" הבריטי.

שר הפנים של אוסטרליה, טוני ברק, אישר כי מיקומן נחשף ואמר כי "באוסטרליה אנשים יכולים לשנות את דעתם, אנשים רשאים לנסוע. לצערנו, בקבלת ההחלטה הזו, היא קיבלה עצה מחברותיה לקבוצה ומהמאמן ליצור קשר עם שגרירות איראן ולבקש שיאספו אותה".

לדבריו, גורמים רשמיים במדינה חקרו את השחקנית כדי לוודא שהבחירה אכן הייתה שלה - אך הנזק כבר נגרם. "כתוצאה מכך, שגרירות איראן ידעה כעת את המיקום שבו כולם היו. נתתי מיד הוראה להעביר את השחקניות למקום אחר, וזה טופל מיד", אמר השר ברק.

הספורטאיות, כדורגלניות איראניות ששיחקו בטורניר גביע אסיה לנשים, עשו מעשה אמיץ ונותרו דוממות בעת השמעת ההמנון האיראני. האירוע, שהפך לסערה, הביא לכך שחמש חמש השחקניות ברחו ממחנה האימונים של הנבחרת ומצאו מחסה תחת המשטרה האוסטרלית בתקווה לקבל מקלט מדיני.

יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, פרסם הודעה כי חמש השחקניות הצטרפו ל"מהפכת האריה והשמש", בירך אותן וכינה אותן "ספורטאיות אמיצות שבחרו לעמוד לצד העם האיראני". פהלווי פנה לפיפא בדרישה להבטיח את בטחון הסגל.