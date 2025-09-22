עצרת האו"ם בניו יורק: מקרון צפוי להכיר במדינה פלסטינית

מומלצים -

העצרת הכללית של האו"ם תיפתח הערב (ראשון) בניו יורק, בהשתתפות 193 משלחות מכל רחבי העולם. בערב הראשון צפויים לנאום מספר מנהיגים, ביניהם נשיא צרפת עמנואל מקרון - שצפוי להכריז על הכרה במדינה פלסטינית.

כזכור, צרפת וערב הסעודית כינסו עשרות מנהיגי עולם על מנת לגייס תמיכה בפתרון שתי המדינות, כאשר מספר מדינות בולטות צפויות להכיר רשמית במדינה פלסטינית. הממשל האמריקני הזהיר מפני השלכות אפשריות עבור אלו שינקטו בצעדים נגד ישראל, כולל נגד צרפת.

זה קורה לאחר שהעצרת הכללית של האו"ם אישרה ברוב של 142 מדינות בעד, את ההצהרה שיזמו צרפת וסעודיה - הקוראת לתמיכה בפתרון שתי המדינות. ההצעה, אושרה במסגת ועידת ניו יורק שנערכה בחודש יולי, ומציגה מסמך פעולה שנועד, לטענת יוזמיה, להתוות מסלול "בלתי הפיך" להקמת מדינה פלסטינית.

קנדה, אוסטרליה, בריטניה ופורטוגל הכריזו אתמול כי מדינותיהם מכירות במדינה פלסטינית. בהצהרה שפרסם מארק קרני נכתב כי "ממשלת ישראל פועלת להרחבת ההתנחלויות, דבר שאינו חוקי - ותוקפנותה המתמשכת נגד עזה הרגה עשרות אלפי אזרחים". אלבניזי אמר כי אסור שלחמאס "יהיה תפקיד בפלסטין".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בתקיפות: "לא תקום מדינה פלסטינית. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארה"ב. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן״.