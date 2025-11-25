סכנת האחים המוסלמים: צבי יחזקאלי עם הצצה לסודות התנועה

על רקע החלטת נשיא ארה"ב טראמפ לפתוח בהליך להכרתה כארגון טרור, פרשננו צלל לעומק והביא את הפרטים על התנועה רבת ההשפעה שכבר מזמן שולחת זרועות ברחבי העולם • צפו בכתבה