סכנת האחים המוסלמים: צבי יחזקאלי עם הצצה לסודות התנועה
על רקע החלטת נשיא ארה"ב טראמפ לפתוח בהליך להכרתה כארגון טרור, פרשננו צלל לעומק והביא את הפרטים על התנועה רבת ההשפעה שכבר מזמן שולחת זרועות ברחבי העולם • צפו בכתבה
צבי יחזקאלימגיש "הערביסטים" ופרשן
על רקע החלטת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפתוח בהליך להכרה ב"אחים המוסלמים" כארגון טרור, פרשננו צבי יחזקאלי צלל לעומק התנועה ופרסם את כל הפרטים בפרויקט מיוחד ששודר הערב (שלישי) ב"המהדורה המרכזית".
האחים המוסלמים - תנועה רבת השפעה שכבר מזמן שולחת זרועות ברחבי העולם ופועלת בשיטת "הג'יהאד השקט".
צפו בכתבה המלאה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד
