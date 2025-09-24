בעומק 50 מטרים: בולען עצום נפער בלב בנגקוק | תיעוד
הבולען נפער כתוצאה מכביש מרכזי שקרס בבירת תאילנד • לא היו נפגעים באירוע, אך כלי רכב ספגו נזק בעת הקריסה וקווי המים והחשמל באיזור נותקו, כך לפי מושל העיר
מומלצים -
בולען אדיר בעומק 50 מטרים נפער היום (רביעי) במרכז בנגקוק כתוצאה מכביש מרכזי שקרס בבירת תאילנד.
תיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות מראים את פני הכביש שוקעים פנימה וגוררים איתם את עמודי החשמל. לא היו נפגעים באירוע, אך כלי רכב ספגו נזק בעת הקריסה וקווי המים והחשמל באיזור נותקו, כך לפי מושל העיר.
https://x.com/i/web/status/1970772705961251020
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
מושל בנגקוק, צ׳דצ׳ארט סיטיפונט, מסר כי לפי בדיקות ראשוניות שנערכו במדינה, קריסת הכביש התרחשה בעקבות עבודות תת קרקעיות המתרחשות באיזור למען הקמת תחנת רכבת תחתית בעיר. בית חולים סמוך לאיזור הבולען הודיע שלא יקבל חולים למשך יומיים.