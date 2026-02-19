על רקע תקיפה אפשרית וקרובה באיראן, ראש ממשלת פולין טוסק ביקש הבוקר (חמישי) מאזרחיו הנמצאים באיראן. לעזוב את המדינה לאלתר. "ברצוני להבהיר לכל אזרחי פולין הנמצאים כעת באיראן או, חס וחלילה, מתכננים להגיע למדינה הזו, אנא עזבו את איראן מיד ובשום פנים ואופן אל תגיעו לשם", הבהיר.

טוסק הוסיף: "אני לא רוצה להפחיד אף אחד כאן עם התפתחויות אפשריות, אבל כולנו יודעים על מה אני מדבר. האפשרות של סכסוך סוער היא ממשית ביותר. בעוד שעות, או כמה עשרות שעות, האפשרות של פינוי תהיה מחוץ לתחום". ההודעה הגיעה גם מראש משרד החוץ, סגן ראש הממשלה רדוסלב סיקורסקי.

FOX NEWS

האזהרה מגיעה בעקבות תקיפה אמריקאית אפשרית באיראן בימים הקרובים, לאור עיבוי כוחות ונכסים צבאיים אמריקנים באיזור. בתקשורת האמריקנית דווח היום (חמישי) כי גורמים בכירים במועצה לביטחון לאומי אמרו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהצבא האמריקני "יהיה מוכן לתקיפות אפשריות על איראן כבר בסוף השבוע הזה". עם זאת, דווח כי לוח הזמנים לפעולה כלשהי צפוי להתארך מעבר לשבת או ראשון. גורם המעורה בפרטים אמר לרשת CNN: "טראמפ משקיע זמן רב במחשבות על הנושא".