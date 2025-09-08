אוסטרליה: מאסר עולם לאישה שרצחה עם "פטריות המוות"

מומלצים -

ארין פטרסון, אוסטרלית שהורשעה ברצח שלושה מקרובי משפחתו של בעלה בנפרד לאחר שהגישה להם ארוחה עם פטריות רעילות, נידונה הבוקר (שני) למינימום של 33 שנות מאסר (מאסר עולם) – אחד מהעונשים הארוכים ביותר שנגזרו אי פעם על אישה במדינה.

השופט ציין כי פטרסון לא הראתה רחמים כלפי חמיה וחמותה לשעבר, לאחר שהגישה להם מנות אישיות של ביף וולינגטון שהכיל פטריות רעילות מסוג "דאת' קאפ".

פטרסון נמצאה אשמה ביולי ברצח חמותה גייל פטרסון, חמיה דונלד פטרסון ואחותה של גייל הת'ר וילקינסון, בתיק שזכה למעקב עולמי וזכה לכינוי רצח פטריות לאונגטה. חבר מושבעים מצא את בת ה-50 אשמה גם בניסיון רצח של איאן וילקינסון, בעלה של הת'ר, ששרד את הארוחה ב-2023 בביתה של פטרסון, בפרבר של מלבורן, אוסטרליה.

השופט כריסטופר ביל אמר כי התכנון היסודי של הרציחות וחוסר החרטה של פטרסון פירושם שגזר הדין צריך להיות ארוך.