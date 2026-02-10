לצד ר"מ אוסטרליה: הרצוג ביקר בבית כנסת בסידני ונפגש עם ניצולי הפיגוע

נשיא המדינה יצחק הרצוג מקיים בימים אלה ביקור מדיני באוסטרליה, זאת כחודשיים לאחר הפיגוע הקשה בבונדיי ביץ' שבסידני. הוא ביקר היום (שלישי) בבית כנסת של חב"ד ביחד עם ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, שהוגדר לאחר הפיגוע כאישיות בלתי רצויה בקהילה היהודית במקומית.

מדובר בחלק מניסיון השיקום של מערכת היחסים בין הקהילה היהודית לממשלת אוסטרליה - שהואשמה כאחראית לגל האנטישמיות במדינה, שהוביל לפיגוע הקשה.

במקביל, במהלך הביקור העניקו יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל ויו"ר הסוכנות היהודית דורון אלמוג הכרה ממלכתית לקורבנות הפיגוע בסידני כנפגעי פעולות איבה על רקע אנטישמי. המהלך התאפשר ברקע תיקון חקיקה מהשנים האחרונות שמאפשר הכרה בנפגעי טרור נגד יהודים בחו"ל (ללא זכויות סוציאליות).

כזכור, הפיגוע הרצחני בסידני אירע ב-14 בדצמבר 2025, כאשר מחבלים פתחו בירי לעבר יהודים במהלך אירוע חנוכה בבונדי ביץ'. בפיגוע נרצחו 15 בני אדם - בהם ילדים, מבוגרים וניצולי שואה, ועשרות נוספים נפצעו בדרגות שונות. זהו פיגוע הטרור הגדול ביותר מחוץ לשטח מדינת ישראל מאז הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה ב-1994.

בתוך כך, אלבניזי הגן על עצם הזמנתו של הרצוג לביקור במדינה, לאחר העימותים שנרשמו בין המשטרה למפגינים במהלך אירוע לציון הביקור. "אנחנו צריכים להוריד את הטמפרטורה במדינה הזאת - אנחנו צריכים להוריד אותה לגמרי - כולל ברטוריקה שזה עתה התרחשה בחילופי הדברים האלה באולם הזה", אמר.