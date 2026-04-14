סמוטריץ' במתקפה על קנצלר גרמניה: "לא תכניסו אותנו שוב לגטאות"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב אמש (שני), ערב יום השואה, בחריפות לציוץ של קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, שהביע דאגה על האלימות ביהודה ושומרון.

"בערב יום הזיכרון לשואה, על קנצלר גרמניה להרכין את ראשו ולהתנצל אלף פעמים בשמה של גרמניה, במקום להעז להטיף לנו מוסר על האופן שבו עלינו לנהוג מול הנאצים של דורנו - אלו שרצחו, אנסו, טבחו ושרפו נשים, קשישים וילדים בטבח המזוויע ביותר שבוצע נגד העם היהודי מאז השואה האיומה", כתב סמוטריץ', "לא נקבל הנחיות ממנהיגים צבועים באירופה, יבשת ששוב מאבדת את מצפונה ואת יכולתה להבחין בין טוב לרע".

"אדוני הקנצלר, הימים שבהם גרמנים הכתיבו ליהודים היכן מותר או אסור להם לחיות הסתיימו ולא יחזרו. לא תכניסו אותנו שוב לגטאות, בוודאי לא בארצנו שלנו. שיבתנו לארץ ישראל - מולדתנו התנ"כית וההיסטורית - היא התשובה לכל מי שניסה או מנסה להשמידנו, ואיננו מתנצלים על כך לרגע אחד. עם ישראל חי".

הדברים של סמוטריץ' הגיעו כאמור בתגובה לציוץ של קנצלר גרמניה בו כתב כי הוא "מודאג עמוקות מההתפתחויות בשטחים הפלסטיניים". מרץ עוד חשף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והבהיר לו כי לא ייתכן סיפוח דה-פקטו של הגדה המערבית.