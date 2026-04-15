התמיכה האמריקנית קורסת: ישראל מאבדת אפילו את הרפובליקנים

נתונים חדשים חושפים משבר פופולריות עמוק של ישראל בארצות הברית, החוצה מחנות פוליטיים ודמוגרפיים. בסקר של רשת CNN המתפרסם היום (רביעי), השינוי הדרמטי ביותר נרשם במאזן הסימפתיה בין הישראלים לפלסטינים: בעוד שבשנת 2022 הציבור האמריקני נטה לטובת ישראל בפער של 28 נקודות, כיום המגמה התהפכה ובשנת 2026 נרשמת סימפתיה גבוהה יותר כלפי הפלסטינים בפער של 11 נקודות. בקרב כלל המבוגרים בארה"ב, שיעור האהדה נטו לישראל צנח מ-13 נקודות ב-2022 ל-23 נקודות שליליות כיום – ירידה של 36 נקודות בתוך ארבע שנים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

השחיקה בתמיכה ניכרת באופן משמעותי גם בתוך המפלגה הרפובליקנית, הנחשבת באופן מסורתי לתומכת מובהקת של ישראל. בקרב רפובליקנים מתחת לגיל 50, האהדה לישראל צנחה מ-28 נקודות בשנת 2022 ל-16 נקודות שליליות נקודות כיום. מגמה דומה נרשמת בקרב רפובליקנים מתונים או ליברלים, שם נרשמה צניחה מ-26 נקודות ל-9 נקודות שליליות. ביטוי פוליטי למגמה זו ניתן לראות בפריימריז הרפובליקני בקנטקי, שם המועמד תומס מאסי, מבקר חריף של ישראל, מחזיק ב-71% סיכויי זכייה למרות התנגדות מצד דונלד טראמפ וקולות פרו-ישראליים.

במפלגה הדמוקרטית נרשם "שינוי טקטוני" בקרב הקבוצות שנחשבו למתונות יותר. בקרב דמוקרטים שאינם מזוהים כליברלים (שמרנים או מתונים), שיעור האהדה לישראל קרס מ-3 נקודות ב-2022 ל-55 נקודות שליליות כיום – תזוזה של כמעט 60 נקודות בארבע שנים. גם בקרב גברים צעירים מתחת לגיל 50, קבוצה שהייתה משמעותית בקואליציה של טראמפ ב-2024, נרשמה צניחה חדה בשיעור האהדה מ-3 נקודות שליליות ב-2022 ל-47 נקודות שליליות כיום.

מעמדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית ספג פגיעה קשה אף הוא. בתחילת 2024 עמד שיעור האהדה נטו שלו על 9 נקודות, אך כיום הוא עומד על 23 נקודות שליליות. בקרב מצביעים עצמאיים (Independents), נתניהו מחזיק בשיעור אהדה שלילי של 35 נקודות שליליות, נתון הדומה לרמת הפופולריות של דונלד טראמפ. הירידה בפופולריות האישית של נתניהו משקפת את המגמה הכללית של התרחקות מהנהגת ישראל ומהמדיניות שלה בקרב הציבור האמריקני.

לבסוף, השינוי בדעת הקהל בא לידי ביטוי בזינוק בעניין הציבורי סביב השפעת הלובי הפרו-ישראלי. נרשמה עלייה של 363% בחיפושים בגוגל אחר ארגון איפא"ק (AIPAC) לעומת השנה שעברה, נתון שהגיע לשיא של כל הזמנים בחודש האחרון. השימוש באיפא"ק ככלי לניגוח פוליטי בפריימריז הדמוקרטיים גובר, והפרשנות מעלה את השאלה האם לאור הנתונים העדכניים בקרב הרפובליקנים הצעירים, ישראל וארגוני הסיוע לה יהפכו לסוגיה שנויה במחלוקת גם בצד הימני של המפה הפוליטית.