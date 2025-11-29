אחרי מתקפה רוסית נרחבת: משלחת אוקראינית בדרך לארה"ב

שר החוץ של אוקראינה מסר היום (שבת) כי לפחות שלושה בני-אדם נהרגו, שניים מהם בקייב, בתקיפה רוסית נרחבת במהלך הלילה, בה רוסיה שיגרה עשרות טילים ולמעלה מ-500 כטב"מים. משרד האנרגיה של המדינה דיווח על פגיעה התשתיות אנרגיה בקייב ובחמישה אזורים נוספים במדינה. בתוך כך, משלחת אוקראינית עושה דרכה לארצות הברית לשיחות עם שליח הנשיא דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף.

בתוך כך, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי מסר כי כאמור "מזכיר המועצה לביטחון לאומי והגנה של אוקראינה, וראש המשלחת האוקראינית רוסטם אומרוב, יחד עם שאר הצוות, כבר עושים דרכם לארצות הברית".

עוד ציין זלנסקי כי "היום הוגש דו"ח, והמשימה ברורה - להכין, במהירות ובצורה עניינית, את הגדרת הצעדים לסיום המלחמה".

המתקפה מגיעה לאחר שאתמול, כזכור, אוקראינה חוותה טלטלה כאשר ראש הסגל של הנשיא זלנסקי, אנדריי יירמאק, הודיע על התפטרותו בעקבות פרשת שחיתות. מדובר כאמור בעיתוי בעייתי למדי, לקראת שיחות השלום עם ארצות הברית.

בתגובה גורם רשמי בשירות הביטחון של אוקראינה מסר כי אוקראינה תקפה שתי מכליות "צי צללים" רוסיות באמצעות רחפנים בים השחור - כך לפי דיווח של רויטרס. המבצע נוהל על ידי שירות הביטחון וחיל הים של אוקראינה, כך אמר הגורם הרשמי כאמור, והוסיף כי שתי הספינות "ספגו נזק קריטי" שהוציא אותן משירות.

כזכור, מוקדם יותר השבוע דווח על כך שגורם אמריקני אמר כי ממשלת אוקראינה הסכימה להסכם השלום בתיווך ממשל טראמפ על מנת להפסיק את המתקפה הרוסית. יועץ הביטחון הלאומי של אוקראינה, ראסטם אומרוב, הוסיף וציין כי הושגה הבנה משותפת על הצעה מסוימת, אם כי עדיין יש פרטים שצריך לעבוד עליהם.