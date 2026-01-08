ראש ממשלת אוסטרליה: נקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח בסידני

כמעט חודש אחרי הטבח בחוף בונדי, ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הודיע הבוקר (חמישי) על הקמת ועדה ממלכתית בנושא "אנטישמיות ואחידות חברתית" - שמטרתה "לתקל אנטישמיות ולחקור את נסיבות הפיגוע". בראשה תעמוד שופטת בית המשפט העליון לשעבר וירג'יניה בל והיא תוביל את החקירה. בקהילה הביעו ביקורת על הבחירה בבל, שמזוהה עם השמאל הפוליטי במדינה.

אלבניזי מסר בהודעתו כי נפגש עם מנהיגים בקהילה היהודית במדינה, בהם גם שורדי הטבח, וכי "הפוקוס שלי הוא על פעולה דחופה, במקום לקרוא לוועדה בצורה מיידית". ההכרזה מגיעה אחרי לחץ כבד שהופעל עליו בשבועות האחרונים.

"לקחתי את הזמן, נפגשתי עם מנהיגים בקהילה היהודית, שורדי המתקפה ובני משפחותיהם. האנשים שהיו בחוף בונדי לחגוג את חנוכה היו אמורים להיות בטוחים. במקום זה, עולמם נופץ והם חיים סיוט של יגון".

עוד עדכן כי נפגש אתמול עם גפן ביטון, שנפצע בטבח, והוטס חזרה לישראל לטיפול רפואי. "הוא סבל מפציעות חמורות ודיברתי עם אביו, אחיו וחבריו. הרב מנדל שלח לי תמונות של הטיסה המוצלחת ואנחנו מאחלים לו הצלחה בהחלמתו".

לפי אלבניזי, המועצה תכסה ארבעה נושאים מרכזיים:

• למנוע אנטישמיות על ידי חקר המניעים המרכזיים באוסטרליה.

• המלצות לסיוע לרשויות אכיפת החוק וההגירה לטפל באנטישמיות, כולל שיפורים בהכשרה.

• לחקור את הנסיבות סביב התקיפה בבונדי ב-14 בדצמבר.

• המלצות אחרות שעולות מהחקירה, על מנת לקדם אחידות חברתית באוסטרליה.

הממשלה תבקש מהוועדה (בראשות וירג'יניה בל) לדווח על מסקנות עד 14 בדצמבר, 2026 (שנה מהטבח).

מגישת סקיי ניוז אוסטרליה שרי מארקסון עדכנה בהמשך כי בקהילה היהודית מתנגדים למינוי וירג'יניה בל, המזוהה עם השמאל הפוליטי במדינה, לעמוד בראשות הוועדה: "אנתוני אלבניזי תומך במינוי שופטת בית המשפט העליון לשעבר וירג’יניה בל להוביל ועדת חקירה ממלכתית על פיגוע הטרור בבונדי. כעת הוא נסוג מהתנגדותו לקיום חקירה שיפוטית והוא דן בזהות הנציב/ה המתאים/ה ביותר. מקורות אישרו לי שבל היא הבחירה המועדפת על ראש הממשלה. קיימת התנגדות חזקה מצד ארגונים בקהילה היהודית למינוי המסתמן".

בנוגע לשלושת השבועות שעברו מאז הטבח האנטישמי ועד ההכרזה, אלבניזי אמר שהוא רצה קודם כל להקשיב לאנשים. מדובר בהתחמקות פוליטית בטבעה, אך הוועדה כן צפויה להציג מסקנות לא מחמיאות בכלל בנוגע לממשל הנוכחי, שאפשר לאנטישמיות הגואה באוסטרליה להמשיך ללא השלכות משמעותיות.

15 בני אדם נרצחו בפיגוע שאירע לפני כחודש, כאשר מחבלים מוסלמים, אב ובנו, פתחו בירי לעבר חוגגים במסיבת חנוכה של הקהילה היהודית בחוף בונדי שבאוסטרליה, שערך בית חב"ד.