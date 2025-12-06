"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 06.12.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת אסלאם פוליטי, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, אהד מרלין, חוקר המזרח התיכון, והפובליציסט ד"ר גדי טאוב.

הפאנל ידון באופן שבו חג המולד באירופה הפך מיעד תיירותי ליעד מבוצר מפני הטרור. שווקי החג המוארים הפכו ליעדים המוקפים בבטונדות, מחסומים ורחפנים, והשם "חג המולד" עצמו נדחק לעיתים לטובת "חג החורף". כיצד הפך החג הנוצרי לזירת התנגשות של הג'יהאד במערב, ואיך אירופה מתמודדת עם אימת המולד כשמתחת לכל עץ אשוח שומעים את המואזין?

בתחנה השנייה של התוכנית, הפאנל ימריא להודו. 200 מיליון מוסלמים, המהווים 15% מאוכלוסיית תת-היבשת, מציבים אתגרים חדשים למדינה. לנוכח המלחמה עם פקיסטן ופעילות האחים המוסלמים, עולה השאלה: מה חשוב יותר למיעוט המוסלמי הענק - המדינה או הקוראן?

בנושא זה יתארח מהודו ד"ר ויקראם סינג, מפכ"ל המשטרה לשעבר של אוטר פרדש, המדינה הגדולה ביותר בהודו, ומומחה לטרור אסלאמיסטי.

לסיום, הפאנל יעסוק באופן שבו הבינה המלאכותית משקפת את האווירה החדשה באירופה. סרטון AI שרץ ברשת מציג את המשטרה הבריטית עוצרת את סנטה קלאוס ומאיימת על חוגגים פוטנציאליים - האם זה סאטירה או איום ממשי?

כל זאת ועוד בפרק המלא - בראש העמוד