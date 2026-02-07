טראמפ על המו"מ עם איראן: "השיחות היו טובות"; מועצת השלום תתכנס בעוד שבועיים | סיכום שבת

אחרי ששיחות השלום בין ארצות הברית לאיראן החלו אתמול (שישי) בעומאן, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אמר בסופ"ש כי השיחות היו "טובות". בנוסף, מועצת השלום של טראמפ תתכנס לראשונה ב-19 בפברואר בבית הלבן, כיממה אחרי הפגישה המתוכננת של טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. פלסטיני שנעצר בחשד לפעילות טרור השתחרר מאיזוק ותקף לוחמת בבסיס בבקעת הירדן בו הוחזק.

וופיק סאפא, ראש יחידת הקישור והתיאום של חיזבאללה, ואחד המקורבים לנסראללה, התפטר מתפקידו. המשלחת הישראלית צעדה אמש בטקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף במילאנו, והתקבלה בקריאות בוז צורמות - אלו היו כותרות השבת.

טראמפ על שיחות המו"מ עם איראן: "היו לנו שיחות טובות, הם רוצים עסקה"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (בין שישי לשבת) לראשונה לשיחות המשא ומתן עם איראן. "איראן רוצה עסקה ואנחנו יכולים להשיג עסקה. היו לנו שיחות טובות", אמר טראמפ, "ניפגש איתם שוב בתחילת השבוע הבא, לא יהיה להם נשק גרעיני". בתוך כך, טראמפ חתם הלילה על צו נשיאותי להטלת מכס של 25% על מדינות המקיימות קשרי מסחר עם איראן.

מועצת השלום תתכנס בבית הלבן ב-19 בפברואר

גורם בכיר מאחת המדינות החברות במועצת השלום של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אישר היום (שבת) ל-i24NEWS כי התקבלה הזמנה לכינוס של מנהיגי המועצה בבית הלבן ב-19 בפברואר. הכינוס יתקיים יום אחרי פגישתו המתוכננת של הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. כינוס מועצת השלום מגיע ברקע המאמצים לקדם את יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. לאחר הפתיחה המוגבלת של מעבר רפיח, כעת ישנה ציפיה להכרזה על דד ליין של טראמפ לפירוק חמאס מנשקו.

חשוד בטרור שעוכב בבסיס צבאי השתחרר מהאיזוק, תקף לוחמת צה"ל - ונוטרל

תקרית חריגה בבקעת הירדן: חשוד פלסטיני שנעצר אתמול (שישי) בגזרת גשר אלנבי בחשד למעורבות בטרור הובא על ידי כוח "לביאי הבקעה" למוצב צבאי. עם ההגעה למוצב, הצליח העצור להשתחרר מהאיזוק ותקף לוחמת צה"ל באמצעות מוט ברזל. לוחמת נוספת שהבחינה במתרחש פתחה בירי לעבר פלג גופו התחתון ונטרלה את החשוד. הלוחמת נפצעה באורח קל, והיא והחשוד הפלסטיני פונו להמשך טיפול בבית חולים.

בכיר בחיזבאללה שהיה מקורב לנסראללה התפטר במפתיע

וופיק סאפא, ראש יחידת הקישור והתיאום של חיזבאללה, התפטר אתמול (שישי) מתפקידו. בחיזבאללה אישרו שקיבלו את התפטרותו, הסיבה המפורשת לבקשה לא ברורה. יחידת הקישור והתיאום שבראשה עמד סאפא, אחראית על עבודה מול סוכנויות הביטחון הלבנוניות. הוא הגיש את התפטרותו לפני זמן מה, אך ההנהגה קיבלה אותה היום לאחר שהתעקש על החלטתו. סאפא, בן 65, פיקח בין היתר על המשא ומתן שהוביל לעסקת השבויים בה הוחזרו שני החללים הישראליים, רס"ר אהוד גולדווסר ורס"ל אלדד רגב תמורת מחבלים ואסירים לבנונים שהוחזקו בישראל.

כצפוי: המשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף התקבלה בבוז

אולימפיאדת החורף יצאה לדרך בסוף השבוע בטקס פתיחה חגיגי במילאנו. מאות ספורטאים מכל העולם הגיעו לחגיגה הגדולה ביותר של ענפי החורף, בינהם גם תשעה חברי המשלחת הישראלית שהתקבלו כצפוי בקריאות בוז צורמות בטקס הפתיחה.