"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 18.07.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת המערביסטים נכנסים למזרח התיכון שצמח באירופה, ארה"ב והמערב: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת בכירה במכון דיין של אוניברסיטת תל אביב, ואהד מרלין, חוקר זירת המזרח התיכון ב-MIND Israel ובעל ערוץ הטלגרם "מרלין מעדכן על המזרח התיכון".

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הנושא הדרמטי שאליו נכנסו הערביסטים הערב הוא עליית הימין באירופה. מארין לה-פן בצרפת, נייג'ל פאראג' בבריטניה, ובשאר אירופה מפלגות ימין מתחזקות. מי מנסה לעצור את התהליך הזה? והאם מדובר בהתעוררות עממית אירופית אל מול גלי המהגרים, האם אירופה חוזרת לשורשים? עליית הימין משקפת תהליך שקורה ברחוב האירופי שמתבונן בעיניים כלות, כיצד ארצו נלקחת לנגד עיניו.

המערביסטים ינסו לאפיין את התנועות בפוליטיקה האירופית, וישאלו האם זה באמת כוח מעשי לשינוי ? האם זהו באמת תהליך של התעוררות, או שמא אירופה בעצמה תחסום את הדרך למציאות אחרת.

ומשם לסיפורה של ג'יימי קארני, אמריקאית, פעילה פרו-פלסטינית, שהתאהבה בסיפורם של הפלסטינים ויצאה לעזור להם ברחבי העולם. הרומן עם הבחור הפלסטיני הפך לזוגיות, שנדדה בין הפגנות נגד ישראל, תמיכה בעזה, והפגנות נגד צעדיו של טראמפ. אלא שהסיפור הרומנטי הזה נגמר ברצח אכזרי של ג'יימי קארני לעיני לביתה בת ה-13, על ידי המאהב הפלסטיני. הרצח הזה מזעזע אפילו את ארגוני השמאל האירופיים, שמודים, אמנם בעדינות, שבתוך החיבור הזה בין שמאל לאסלאמיסטים הנשים לעיתים הם הקורבן. ג'ייני התאסלמה עבור בן זוגה הפלסטיני, אבל בסוף זה כנראה לא עזר לה, כדי להישאר בחיים.

ומשם למונדיאללה. המערביסטים, בהבנתם הדלה בכדורגל, ימריאו למצרים לשלל התירוצים וההסברים מדוע מצרים הפסידה. פולחן השנאה נגד מסי, הכוכב הארגנטינאי בעיצומו והשיח'ים כבר מצאו את הסיבה מדוע ההפסד הזה התרחש. כדורגל ופוליטיקה וזהויות על המגרש, ועד שהמונדיאל לא מסתיים, המערביסטים ימשיכו עם המונדיאללה ויחפשו את הקרב שמתרחש על כר הדשא ומחוצה לו.

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