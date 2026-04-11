נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז היום (שבת) ברשת החברתית שלו TRUTH כי ארצות הברית החלה במבצע לפינוי מוקשים ימיים ממצר הורמוז, במטרה להשיב את חופש השיט הבינלאומי. בפוסט שפרסם טען טראמפ כי היכולות הצבאיות של איראן הושמדו ברובן וכי מכליות נפט כבר עושות את דרכן לטעינה בנמלים אמריקניים. נראה כי ההכרזה משמשת כטקטיקת לחץ וכצהרת כוונות תקיפה מצד הממשל, המבקש להקרין שליטה מלאה בנתיבי המים בעיצומו של המשבר הביטחוני. כעבור שעתיים הוסיף טראמפ: "מצר הורמוז ייפתח בקרוב, הספינות הריקות ממהרות לארה"ב כדי להיטען"

לפי דיווחים בארצות הברית, המהלך מגיע על רקע קשיים של איראן לאתר ולפנות את המוקשים שהטמינה בעצמה בנתיבי המים, מה שמעכב את פתיחת המצר לתנועה מסחרית. המינוף האיראני, שהתבסס על חסימת המצר והעלאת מחירי האנרגיה, עומד כעת למבחן מול הכוונה האמריקנית לפעול באופן עצמאי לטיהור המרחב. בוושינגטון מבהירים כי לא יאפשרו לטהרן לגבות "אגרת מעבר" במימי המצר הבינלאומיים.

במקביל להצהרות בוושינגטון, משלחת אמריקנית בכירה בראשות סגן הנשיא ג'יי.די ואנס וחתנו של טראמפ ושליחו ג'ארד קושנר, מקיימת באיסלאמבאד שיחות תיווך עם נציגים איראניים. בעוד מקורות בטהרן מדווחים על הסכמות עקרוניות לשחרור נכסים מוקפאים כחלק מהסכם עתידי, בבית הלבן מכחישים את הדברים וטוענים כי הדיונים המהותיים טרם החלו. המשא ומתן מתמקד בניסיון לגבש מתווה להפסקת אש כוללת וסיום פעולות האיבה באזור.

המתיחות בשטח נותרה גבוהה, כפי שעלה מתקרית ימית שבה ספינה אמריקנית שינתה מסלול לאחר אזהרה איראנית במצר. איראן העבירה מסרים לפיהם פעילות אמריקנית חד-צדדית במצר עלולה להוביל לפיצוץ השיחות בפקיסטן. אל מול דרישות טהרן לפיצויים והכרה בריבונותה, ממשל טראמפ ממשיך לשלב בין ערוץ דיפלומטי לבין מפגן כוח צבאי שמטרתו להכתיב את תנאי סיום המערכה במזרח התיכון.