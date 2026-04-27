דיווח: נחשפה רשת טרור איראנית שתכננה פיגועים נגד ישראל והמערב

מידע מודיעיני חדש שנחשף הערב (שני) על ידי רשת "איראן אינטרנשיונל", גוף תקשורת אופוזיציוני למשטר באיראן, חושף רשת ריגול, חבלה ורצח המקושרת למשמרות המהפכה, הפועלת במספר מדינות. הרשת נוהלה לכאורה על ידי קצין בשם עלירזא מוחמדי, שפעל תחת הכינוי מקדאד חסאני, וגייס מפעילים לאיסוף מודיעין ותצפית על מטרות ישראליות ועל בסיסים צבאיים אמריקנים.

לפי המקורות, מפעיל מרכזי ברשת הוא אלשד חאג'ייב, אזרח בן 37 של מדינה שכנה לאיראן, הידוע גם בשם אכרם חאג'-זאדה. הוא למד כאיש דת באוניברסיטת אל-מוסטפא בקום, מוסד תחת סנקציות אמריקניות מאז 2020 בשל שימושו כפלטפורמת גיוס של משמרות המהפכה. בין יעדי תקיפה של התא שניהל חאג'-זאדה: צינור נפט, בית כנסת, שגרירות ישראל ואישי ציבור יהודים.

הרשת פורקה, לפי הדיווח, לאחר מסע ישראלי מתגבר נגד יחידות המודיעין של משמרות המהפכה. ב-6 באפריל השנה, במהלך מבצע "שאגת הארי" חוסל מג'יד חאדמי, ראש מודיעין המשמרות. שבוע לאחר מכן הודיעו המוסד, השב"כ וצה"ל כי חוסל רחמן מוקדם, ראש מחלקת המבצעים המיוחדים - הידועה כיחידה 4000 - יחד עם שני חברי יחידה נוספים.

בנוסף, דיווחים מצביעים על חיסול מוחסן סורי, שהיה מעורב לכאורה באימון תאים מחוץ לאיראן, ומהדי יקה-דהקאן, המכונה "הדוקטור", שנהרג במבצע נפרד. יקה-דהקאן אחראי על מבצעים בטורקיה ועל העברת כטב"מים מתאבדים לקפריסין.