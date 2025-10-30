הנשיא טראמפ הדהים: "הנחיתי את הפנטגון להתחיל בניסויים גרעיניים באופן מיידי"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סיפק הלילה (בין רביעי לחמישי) הצהרה חסרת תקדים בדרום קוריאה, שם פגש את נשיא סין שי ג'ינגפינג. דקות לפני שהשניים נועדו, הכריז טראמפ שהורה למשרד המלחמה האמריקני להתחיל ניסויים בנשק גרעיני - לראשונה מזה 33 שנים.

"לארה"ב יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת בעולם", כתב טראמפ ברשת החברתית Social Truth, "הדבר הזה הושלם, יחד עם עדכון וחידוש מלאי הנשקים, במהלך הכהונה הראשונה שלי. בגלל הכוח ההרסני הלא ייאמן של הנשק, שנאתי את זה, אבל לא הייתה לי שום ברירה".

"רוסיה במקום השני, סין רחוקה אמנם אבל במקום השלישי, ותוך 5 שנים תשתווה במספרה. בעקבות תוכניות הגרעין של מדינות אחרות, הוריתי למשרד המלחמה האמריקני להתחיל ולבחון את הנשקים שלנו, בסדר גודל דומה של בחינות", הצהיר טראמפ וחתם את הודעתו באמירה ברורה: "התהליך הזה יחל באופן מיידי".

הניסוי הגרעיני האחרון שאושר על ידי ארצות הברית היה בשנת 1992, כאשר הנשיא ג'ורג' וו. בוש הודיע ​​על הקפאת ניסויי נשק גרעיניים תת-קרקעיים. לארצות הברית יש את היכולת לחדש את הניסויים באתר פדרלי בנבאדה.