הרב אלי שלנגר, אחד הנרצחים בפיגוע הירי באוסטרליה, הובא הלילה (שעון ישראל) למנוחות בסידני. אלי בן ה-41 יליד לונדון, היה הקורבן הראשון ששמו הותר לפרסום.

חמו של אלי, הרב יהורם אולמן, ספד לו: "הפכת להכל בשבילי, המסירות שלך אליי לא ידעה גבולות, יכלתי לסמוך עלי בכך דבר". הוא הוסיף כי הקורבן היה "הבן שלי, חבר שלי, איש סודי. לעבור יום בלעדיך נראה בלתי אפשרי". הרב קרא לקהילה היהודית לא לפחד להגיע לסידני - ולחוף בו אירע הפיגוע בפרט.

בתוך כך, הודיעה משטרת אוסטרליה כי הגישה כתב אישום נגד מבצע פיגוע הירי, נוויד אכרם בן ה-24. המחבל מואשם ב-59 עבירות, בהם 15 סעיפי רצח, ביצוע מעשי טרור, 40 סעיפי גרימת חבילה חמורה, ירי מנשק חם ועוד. אכרם, נורה על ידי כוחות הביטחון בזירה וחזר להכרה אמש.

בעקבות האירוע קרא ראש ממשלת ניו סאות' ויילס לפרלמנט במדינה לדון בחקיקה שתגביל את מספר כלי הנשק שניתן להחזיק - ותצמצם את קיבולת המחסנית לרובי ציד.