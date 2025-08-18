מומלצים -

ממשלת אוסטרליה הודיעה היום (שני) כי תאסור את כניסתו של חבר הכנסת שמחה רוטמן (הציונות הדתית) לשטחה למשך שלוש שנים.

רוטמן תכנן להגיע לכנס של הקהילה היהודית באוסטרליה ולשם כך הגיש בקשה לוויזה - שאושרה לפני כשבועיים. הוא היה אמור לדבר בבתי כנסת, בבתי ספר יהודיים ולקיים פגישות עם הקהילה היהודית - מה שכעת לא יתאפשר.

מנכ”ל אגודת היהודים באוסטרליה, רוברט גרגורי, אמר כי מדובר בדפוס מדאיג שבו מרצים ואורחים המוזמנים על ידי ארגונים יהודיים נתקלים בביטול ויזה ברגע האחרון. לדבריו, "מטרת הסיור הייתה להביע סולידריות עם הקהילה היהודית באוסטרליה, שחווה בתקופה האחרונה גל חמור של אנטישמיות. תכננו ביקור בבית הכנסת שהוצת באדיס שבמלבורן. בישראל ישנה דאגה עמוקה למצב היהודים באוסטרליה, ולכן הוא ביקש להגיע בעצמו".

"זהו צעד אנטישמי אכזרי מצד ממשלה שאובססיבית לפגיעה בקהילה היהודית ובישראל", נמסר מאגודת היהודים באוסטרליה, "המסר של ממשלת אלבניזי ליהודים ברור ואנו קוראים לכל היהודים לשקול ברצינות האם בטוח עבורם לבקר באוסטרליה תחת ממשלה זו".

שר הפנים, טוני בורק, אמר ל"סקיי ניוז" כי ממשלתו תנקוט יד קשה כלפי כל מי שמפיץ "מסר של שנאה ופילוג". בורק ציין: "אם אתם מגיעים לאוסטרליה כדי להפיץ מסר של שנאה ופילוג - אנחנו לא רוצים אתכם כאן. תחת ממשלתנו, אוסטרליה תהיה מדינה שבה כולם יכולים להיות בטוחים ולהרגיש בטוחים".

החלטה זו עוררה סערה, במיוחד לנוכח העובדה שזמן קצר קודם לכן משרד הפנים האוסטרלי העניק ויזה לתומכת החמאס מונה זאהד. זאהד, ששיבחה בפומבי את מתקפת השבעה באוקטובר על ישראל, קיבלה תחילה אשרת כניסה אך זו בוטלה במהירות בעקבות לחץ ציבורי וקריאות מהאופוזיציה להתפטרותו של בורק.

זאהד עצמה פרסמה ברשתות החברתיות פוסטים מטרידים זמן קצר לאחר המתקפה. באחד מהם הופיעו צעירים מבוהלים הנמלטים מפסטיבל הנובה, ולצדו כתבה: "השבח לאללה ששמר אותנו בחיים לראות את היום הזה". בפוסט נוסף הכריזה: "התעוררנו וקיבלנו את מלכות האל".