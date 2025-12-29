אסון במקסיקו: רכבת ירדה מהפסים, לפחות 13 נהרגו
הרכבת נשאה 250 אנשים, 98 מתוכם נפצעו, בהם חמישה במצב קשה • התאונה התרחשה על הקו המקשר בין האוקיינוס השקט למפרץ מקסיקו
לפחות 13 בני אדם נהרגו ועשרות נוספים נפצעו לאחר שרכבת, שנשאה 241 נוסעים ותשעה אנשי צוות, ירדה מהפסים במקסיקו, כך מסרו הלילה (שני) הרשויות במדינה.
התאונה התרחשה ביום ראשון בין העיירות צ'יבלה לניזנדה במדינת אואחאקה שבדרום, על קו המחבר את האוקיינוס השקט עם מפרץ מקסיקו.
הנשיאה המקסיקנית קלאודיה שיינבאום אישרה את הדברים ושיתפה שלפי חיל הים המקסיקני 13 נהרגו בתאונה ועוד 98 נפצעו, בהם חמישה במצב קשה. מושל אואחאקה סלומון חארה אמר כי מספר סוכנויות ממשלתיות הגיעו לאתר התאונה וסייעו לפצועים.
