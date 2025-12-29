אסון במקסיקו: רכבת ירדה מהפסים, לפחות 13 נהרגו

לפחות 13 בני אדם נהרגו ועשרות נוספים נפצעו לאחר שרכבת, שנשאה 241 נוסעים ותשעה אנשי צוות, ירדה מהפסים במקסיקו, כך מסרו הלילה (שני) הרשויות במדינה.

התאונה התרחשה ביום ראשון בין העיירות צ'יבלה לניזנדה במדינת אואחאקה שבדרום, על קו המחבר את האוקיינוס ​​השקט עם מפרץ מקסיקו.

הנשיאה המקסיקנית קלאודיה שיינבאום אישרה את הדברים ושיתפה שלפי חיל הים המקסיקני 13 נהרגו בתאונה ועוד 98 נפצעו, בהם חמישה במצב קשה. מושל אואחאקה סלומון חארה אמר כי מספר סוכנויות ממשלתיות הגיעו לאתר התאונה וסייעו לפצועים.