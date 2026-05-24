לקראת מהפך באוסטרליה? מנהיגת הימין שמתנגדת להגירה מוסלמית מזנקת בסקרים

הבוחרים האוסטרלים מאותתים היום (ראשון) על קריסת האמון הגדולה ביותר במוסדות השלטון בהיסטוריה המודרנית של המדינה. סקר מקיף וחדש, שבוצע על ידי קבוצת RedBridge ו-Accent Research ופורסם באוסטרליה, קבע כי מפלגת הימין שמתנגדת להגירה, "אומה אחת" בראשות הסנאטורית פאולין הנסון, עשויה לזכות ב-59 מושבים בבית הנבחרים, אילו הבחירות הפדרליות היו נערכות כעת.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

מדובר בזינוק עבור מפלגה שהחזיקה בארבעה מושבים בלבד בבית הנבחרים לאחר הבחירות הפדרליות האחרונות. מנהיגת המפלגה הנסון מתנגדת להגירה מוסלמית - ואף הגיעה לפרלמנט בבורקה לאות מחאה.

הסקר החדש מראה כי המפלגה פתחה לראשונה פער והגיעה ל-28% מקולות הבוחרים, בעוד מפלגת הלייבור שנמצאת בשלטון נחלשה ל-26% - והקואליציה השמרנית של המפלגה הליברלית והלאומית צנחה ל-23% בלבד.

על פי תחזית האמצע של הסקר, "אומה אחת" צפויה לקבל לפחות 53 מושבים, מה שיותיר את האופוזיציה השמרנית עם 12 מושבים בלבד - מחיקה מוחלטת של כוחה - ויאלץ את הלייבור להקים ממשלת מיעוט צרה במיוחד. האנליסטים באוסטרליה הדגישו כי הנתונים הללו משקפים קריסה מוחלטת של השיטה הדו-מפלגתית ששלטה באוסטרליה מאז ומעולם.

הרקע לטלטלה הפוליטית נעוץ בהידרדרות חריפה ברמת החיים, יוקר מחיה מאמיר, ומשבר דיור חריף, כאשר הציבור מפנה אצבע מאשימה כלפי תקציב המדינה הפדרלי האחרון שהציג ראש הממשלה אנתוני אלבניזי. אנליסטים, בהם אלכס פיין, הבהירו כי הצבעה למפלגת הימין אינה נובעת בהכרח מתמיכה אידאולוגית מלאה בעמדותיה, אלא כרצון של הציבור להיפטר ממפלגות הממסד הגדולות.

מפלגת "אומה אחת" נוסדה בשנת 1997 ומאז היוותה בעיקר כוח שולי בפרלמנט עם ייצוג קטן, בעיקר ממדינת קווינסלנד. הזינוק הנוכחי מגיע לאחר שבחודשים האחרונים נרשמו מגמות דומות בבחירות המקומיות, למשל בדרום אוסטרליה, שם עקפה המפלגה לראשונה את המפלגה הליברלית.

במערכת הפוליטית באוסטרליה נרשמת כעת בהלה רבה, ובייחוד בקרב פוליטיקאים מהמפלגה הלאומית המייצגים את מחוזות הבחירה הכפריים והאזוריים, שצפויים להיפגע בצורה הקשה ביותר מהגל הלאומני. חבר הפרלמנט אנדרו בראג, דובר חטיבת הדיור של האופוזיציה, הודה כי התוצאות מעידות על מורת רוח עצומה בציבור האוסטרלי וטען שמפלגתו נכשלה בעשור האחרון בגיבוש מדיניות כלכלית מובחנת מזו של הלייבור.

מנגד, שר הקבינט מטעם הלייבור, אנדרו צ'רלטון, תקף את הנסון ומפלגתה וטען כי הן אמנם מביעות ומלבות את התסכול של האזרחים, אך אינן מספקות שום פתרון אמיתי לבעיות, ואף מצביעות בפרלמנט נגד חוקים שנועדו להקל על משפחות עובדות.

ראש הממשלה אנתוני אלבניזי ממשיך בשלב זה להגן על התקציב הפדרלי, למרות הלחצים הפנימיים הגוברים במפלגתו לבצע שינויים דחופים כדי לעצור את ההידרדרות בסקרים. הנסון כבר מנצלת את המומנטום והודיעה בריאיון לרשת "סקיי ניוז" כי היא מוכנה לעבוד בשיתוף פעולה עם מנהיג הליברלים, אנגוס טיילור, אך הבהירה באופן חד-משמעי כי לא תתפשר על מדיניותה הנוקשה נגד הגירה ולא "תיקשר למפלגה שמלאה בחברי פרלמנט פרוגרסיביים שאינם מסוגלים לקיים הבטחות".