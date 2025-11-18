דיווח: ארה"ב תחתום על הסכם שיתוף פעולה גרעיני עם סעודיה בביקור יורש העצר בוושינגטון

סוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווחה היום (שלישי) כי ארצות הברית צפויה לחתום על הסכם שיתוף פעולה גרעיני אזרחי עם סעודיה, במהלך ביקורו של יורש העצר מוחמד בן סלמאן. גורם המעורה במשא ומתן, אמר כי השניים יחתמו על כך במהלך השיחות בבית הלבן היום.

כאמור, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן צפוי להגיע היום בשעות אחר הצהריים (שעון ישראל) לארצות הברית. הנשיא טראמפ ישתתף בטקס קבלתו. משם, השניים ימשיכו לארוחה משותפת, ולקבלת פנים בבית הלבן.

אמש, אמר טראמפ, לראשונה בקולו, כי ארצות הברית תבצע עסקה למכירת מטוסי F-35. הנשיא האמריקני אמר כי היא "בת ברית מעולה שלנו, יש להם הרבה איומים כמונו". בדבריו, לא התייחס טראמפ לנורמליזציה עם ישראל - כחלק מעסקה עתידית כזו.