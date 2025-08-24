"יום הזעם לתמיכה בפלסטין": מאות אלפי אוסטרלים בצעדת ענק

מומלצים -

מאות אלפי אוסטרלים השתתפו היום (ראשון) בצעדת ענק שכונתה "יום הזעם" ומטרתה היתה תמיכה בפלסטינים. המחאות, שהתקיימו ביותר מ-40 מוקדים ברחבי המדינה, מגיעות ימים ספורים פרסום דו"ח הרעב של האו"ם על עזה.

מטעם הארגון האוסטרלי "Palestine Action Group", כ-350 אלף אוסטרלים השתתפו בעצרות בפריסה ארצית, אם כי המשטרה העריכה מספרים נמוכים יותר בחלק מהערים.

כזכור, בדו"ח שפרסם ביום שישי האחרון ארגון IPC, שפועל מטעם האו"ם ואחראי להגדיר מצבי רעב ברחבי העולם, פרסם דו"ח שקובע כי ברצועת עזה ישנה "מגפת רעב". גורמים רבים בישראל, בהם משרד החוץ ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) תקפו את הפרסום, והגדירו אותו שקרי.

במסמך המדובר, הארגון העלה את סיווג המצב בעזה לשלב 5, הרמה הגבוהה והגרועה ביותר בסולם חוסר הביטחון התזונתי החריף. במסמך נכתב בין היתר, כי ישנו רעב במחוז עזה, הכולל את העיר עזה והסביבה, כאשר "תנאים קטסטרופליים" צפויים להתרחב לדיר אל-בלח וחאן יונס עד סוף ספטמבר. עוד נטען בדו"ח כי עד יוני 2026, לפחות 132,000 ילדים מתחת לגיל חמש צפויים לסבול מתת תזונה חריפה, כולל למעלה מ-41,000 ילדים בסיכון מוגבר למוות. כמו כן הוסיפו כי כמעט 55,500 נשים הרות ומניקות הסובלות מתת תזונה יזדקקו גם הן למענה תזונתי דחוף.

מזכ"ל האו״ם, אנטוניו גורטש מסר בתגובה לממצאי הדו״ח כי "הרעב בעזה זה אסון מעשה ידי אדם - אנחנו לא יכולים לאפשר למצב הזה להימשך ללא עונש". גורטש ידוע כמי שמגנה את התנהלותה של ישראל לעיתים תכופות, אך לא נוטה לגנות מנגד את חמאס ופעילי טרור אחרים. "אלה שחובתם לפעול נכשלים. ככוח הכובש, לישראל יש התחייבויות חד משמעיות על פי המשפט הבין-לאומי - כולל החובה להבטיח מזון ואספקה ​​רפואית לאוכלוסייה", כתב בחשבון ה-X שלו עם פרסום הדו"ח.

טענה נוספת שעלתה בדו"ח, למרות שהופרכה בעבר בהוכחות קונקרטיות, היא שישראל מונעת כניסה של סיוע הומניטרי מארגונים בין-לאומיים. הדו״ח סיקר תחומים נוספים פרט להכנסת מזון לרצועת עזה, כגון מצב מערכת הבריאות, ההיגיינה ותשתיות המים.

בתגובה לכך, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם דו"ח חריף בנוגע להאשמות המגמתיות. במסמך הצבאי נכתב, לאחר בדיקה מקיפה של טענות ה-IPC בשיתוף גורמי מקצוע, כי ישנם פערים עובדתיים ומתודולוגיים חמורים, שימוש במקורות מידע מוטים ובעלי אינטרס שמקורם בחמאס, היעדר דיוקים מהותיים ושינוי קריטריונים הפוגעים באמינותו של המסמך.

הם הוסיפו ודחו את הקביעה כי קיים רעב ברצועת עזה, ובעיר עזה בפרט. "דו"חות והערכות קודמים של ה-IPC הוכחו שוב ושוב כבלתי מדויקים והם אינם משקפים את המציאות בשטח. הדו"ח מתעלם במכוון מהנתונים שהועברו לכותביו בפגישה שהתקיימה טרם פרסום הדו"ח, תוך התעלמות מוחלטת מהמאמצים שקודמו בשבועות האחרונים לייצוב המצב ההומניטרי ברצועת עזה", נכתב.

בצבא המשיכו ותקפו את הארגון: "הם מתעלמים מנתוני הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה, כפי שמפורסמים על ידי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ומהניצול המכוון והציני של הסיוע על ידי חמאס. בנוסף, הם מתעלמים בבוטות מכך שבשבועות האחרונים נעשו צעדים משמעותיים להרחבת כמות הסיוע הנכנס לרצועת עזה, כמו גם להקלת תהליך האיסוף מהמעברים על ידי סוכנויות האו"ם והארגונים הבינלאומיים".