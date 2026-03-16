יממה לאחר הסרטון הויראלי של ראש הממשלה בנימין נתניהו בו צולם מבקר בבית הקפה "הסטף" בירושלים מתייחס ישירות לקונספירציות על מצבו על רקע גל שמועות שהתפשט בימים האחרונים ברשתות החברתיות, מתגלה הכוכבת האמיתית של הסרטון - הבריסטה הצעירה בת ה-17 שברקע.

משתמשים רבים ברשתות החברתיות לא יכלו להתעלם מהעובדת החייכנית, שלפי משתמשת אחת ברשת X "הפחיתה אנטישמיות יותר ממה שה'ליגה נגד השמצה' אי פעם יכלה לחלום עליו". הפוסט הזה זכה לכחצי מיליון צפיות, אך ישנם עוד רבים:

לפי עמוד "עדכונים גלובליים" הצעירה הפכה לסלבריט לאחר שהגישה קפה לנתניהו.

ההשוואה המתבקשת.

"היא אפילו לא מנסה להיות יפה".

ואפילו בספרדית ההסברה עובדת.

בנוגע לסרטון עצמו, הגולשים עדיין לא משוכנעים שנתניהו עצמו מופיע בסרטון, וחובבי תיאוריות הקונספירציה אף מקבלים תמיכה מגרוק, סוכן הAI של רשת X (לשעבר טוויטר). לפי גרוק, מדובר בסרטון בינה מלאכותית, וההוכחה שניתנה לכך: הקצף בכוס של נתניהו נשאר זהה למרות הלגימות המרובות שלקח לאורך הסרטון.