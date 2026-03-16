מי את? נערת הקפה בסרטון של נתניהו עושה יופי של הסברה

יממה לאחר הסרטון הויראלי של רה"מ נתניהו, מתגלה הכוכבת האמיתית של הקמפיין - הבריסטה • ברשת התלהבו: "הבחורה הזאת עשתה יותר כדי להילחם באנטישמיות ב-24 שעות האחרונות מהליגה נגד השמצה בכל שנותיה"

רון צור ■ קשב דסק החוץ
3 דקות קריאה
 ■ 
בריסטה מתוך סרטון תדמית של נתניהומשרד ראש הממשלה

יממה לאחר הסרטון הויראלי של ראש הממשלה בנימין נתניהו בו צולם מבקר בבית הקפה "הסטף" בירושלים מתייחס ישירות לקונספירציות על מצבו על רקע גל שמועות שהתפשט בימים האחרונים ברשתות החברתיות, מתגלה הכוכבת האמיתית של הסרטון - הבריסטה הצעירה בת ה-17 שברקע.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

משתמשים רבים ברשתות החברתיות לא יכלו להתעלם מהעובדת החייכנית, שלפי משתמשת אחת ברשת X "הפחיתה אנטישמיות יותר ממה שה'ליגה נגד השמצה' אי פעם יכלה לחלום עליו". הפוסט הזה זכה לכחצי מיליון צפיות, אך ישנם עוד רבים:

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .

לפי עמוד "עדכונים גלובליים" הצעירה הפכה לסלבריט לאחר שהגישה קפה לנתניהו.

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .

ההשוואה המתבקשת.

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .

"היא אפילו לא מנסה להיות יפה".

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .

ואפילו בספרדית ההסברה עובדת.

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .

Video poster
"אומרים שאתה מת": ראש הממשלה מגיב לקונספירציות ברשת דוברות רה"מ

בנוגע לסרטון עצמו, הגולשים עדיין לא משוכנעים שנתניהו עצמו מופיע בסרטון, וחובבי תיאוריות הקונספירציה אף מקבלים תמיכה מגרוק, סוכן הAI של רשת X (לשעבר טוויטר). לפי גרוק, מדובר בסרטון בינה מלאכותית, וההוכחה שניתנה לכך: הקצף בכוס של נתניהו נשאר זהה למרות הלגימות המרובות שלקח לאורך הסרטון.

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות