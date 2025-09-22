מלטה מצטרפת לסחף המדיני: "נכיר היום במדינה פלסטינית"

מומלצים -

מלטה תודיע היום (שני) על הכרה רשמית במדינה פלסטינית במהלך העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, כך מסר משרד ראש הממשלה.

ראש ממשלת מלטה, רוברט אבלה, הודיע ​​לראשונה על תוכניות להכרה במדינה פלסטינית כבר בחודש מאי, אך ועידת האו"ם נדחתה. הוא אמר שמדובר בהחלטה "היסטורית" וכי מלטה נותרה מחויבת להשגת שלום באזור.

למדינה יש היסטוריה של תמיכה במטרות פלסטיניות ובמאמצים לפתרון שתי מדינות, תוך שמירה על יחסים דיפלומטיים עם ישראל. אשתו של יושב ראש אש״ף לשעבר, יאסר ערפאת, התגוררה באי במשך מספר שנים.

הערב תיפתח העצרת הכללית של האו״ם בניו יורק - בה צפויות מדינות נוספות להכיר במדינה פלסטינית במסגרת היוזמה של צרפת וערב הסעודית לפתרון שתי המדינות.

קנדה, בריטניה אוסטרליה ופורטוגל הכריזו אתמול על הכרה במדינה פלסטינית. בהצהרה שפרסם ראש ממשלת קנדה מארק קרני נכתב כי "ממשלת ישראל פועלת להרחבת ההתנחלויות, דבר שאינו חוקי - ותוקפנותה המתמשכת נגד עזה הרגה עשרות אלפי אזרחים".

אנתוני אלבניזי, ראש ממשלת אוסטרליה, אמר בנוסף כי "נשיא הרשות הפלסטינית התחייב לקיים בחירות דמוקרטיות ולבצע רפורמות משמעותיות במימון, בממשל ובחינוך" וציין כי צעדים דיפלומטיים נוספים, בהם פתיחת שגרירויות, יישקלו כל שהרשות תתקדם בהתחייבויותיה. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר כי בריטניה מכירה במדינה פלסטינית כיום "כדי להחיות את התקווה לשלום עבור הפלסטינים והישראלים, ולפתרון שתי המדינות".

מספר רב של מדינות, בהן צרפת, פינלנד, ניו זילנד ועוד, הודיעו גם הן לאחרונה כי הן יכירו במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם. בחודש שעבר דווח כי ההנהגה ברמאללה שוקלת להכריז על עצמה באופן חד-צדדי כמדינה, במהלך העצרת הכללית בני יורק. המהלך צפוי להישאר הצהרתי בלבד וללא משמעות מעשית.