נשיא ארה"ב טראמפ: אתבע את ה-BBC ביותר ממיליארד דולר

סערת ה-BBC: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שבת, שעון ישראל) כי יתבע את תאגיד השידור הבריטי בסכום של בין "מיליארד ל-5 מיליארד דולר",

לאחר שמנכ"ל התאגיד טים דייווי התפטר, אמר הנשיא האמריקני בשיחה עם "הטלגרף" הבריטי על ה"אייר פורס 1" כי יתבע את גוף השידור. "אני חושב שאני חייב", אמר. אמש פורסמה מצד ה-BBC התנצלות רשמית, אך דחייה בדבר איומי תביעה מצד עורכי דינו של טראמפ. בנוסף, ציין טראמפ ששוחח עם ראש ממשלת בריטניה סטארמר שאמר כי היה "נבוך מאוד" מהאירוע.

לאחר התפטרותו של מנכ"ל התאגיד, כתב בהודעה לעובדים כי הוא הרהר "בדרישות האישיות והמקצועיות העצומות של תפקידו הניהולי במשך שנים רבים". משרד החוץ הישראלי הגיב להתפטרות וביקש להזכיר "את ההטייה שאפיינה זה מכבר את סיקורם על ישראל".

כזכור, בפרק של התוכנית "פנורמה" של תאגיד השידור הבריטי, שודר קטע שנערך והורכב מחלקים שונים של נאומים של טראמפ, כאשר התוצר מציג תמונה כאילו אמר הנשיא לתומכיו שהוא מתכוון ללכת איתם לקפיטול כדי "להילחם בכל הכוח" ביום המהומות ב-2021.