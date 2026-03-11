טקס אמיתי, או סרטון AI? גם המומחים לא בטוחים. סרטון שרץ ברשת ביממה האחרונה מציג מחזה הזוי, אך לא מופרך - "טהרן הייתה עדה לתצוגת נאמנות פומבית יוצאת דופן ביותר, כאשר תומכים התאספו כדי להישבע אמונים למוג'תאבה חמינאי, המנהיג העליון החדש שמונה על ידי איראן", כך מדווחים ברשת החדשות Newsx ההודית שמשדרת באנגלית. "בתפנית בלתי צפויה, מוג'תאבה לא נכח באופן אישי. ובמהלך טקס המינוי: במקום המנהיג בשר ודם, הוצגה בפני הקהל דמות קרטון בגודל טבעי של מוג'תבא חמינאי. מיותר לצין שהגולשים לא איחרו ללעוג למחזה המגוחך של "מנהיג מקרטון".

בסרטון ה-AI נראה אדם נרגש מעלה את דמות העיתון של מוג'תבא על הבמה, אשר אינו מסוגל לעצור את דמעותיו מהמראה המרגש. ברשת, כמובן, לא חיכו לאימות וקפצו על ההזדמנות ללעוג למנהיג החדש, שככל הנראה נפצע בתקיפה הראשונית של צה"ל וארצות הברית ופניו לא נראה מאז.

שלל סרטוני AI המדמים את טראמפ "זורק את הזבל", מרקו רוביו מזכיר המדינה יושב לצד תגזיר הקרטונ'אי, בדיחות על כך שמוג'תבא אכן שטוח לאחר פעילות צה"ל וארצות הברית בטהרן, ועוד רבים. הנה מה שלרשת היה לומר על היורש העתידי:

תיעוד התקרית, לכאורה:

זוויות נוספות של אותה תקרית מוסיפות לתעלומה:

הגולשים לא חיכו - האייתולה השטוח:

טראמפ זורק את הזבל, ומרקו רוביו מתחרט?

ואם זה לא מספיק, גולשים התבלבלו מסרטון נוסף של דמות הקרטון המזויפת. דמותו של חמינאי-קרטון הודבקה על סרטון של הנשיא דונלד טראמפ בחדר הסגלגל מלפני כמעט שנה, כשהזמין את מנחת פוקס ניוז לורה אינגהאם למשרדו.

גם טאקר קרלסון לא יכל להגיע לטקס:

למי שרוצה פעילות עם הילדים:

