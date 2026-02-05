חשש ממירוץ חימוש עולמי: לארה"ב ורוסיה אין מגבלות על הנשק הגרעיני

הסכם New START, ההסכם האחרון שהגביל את מספר ראשי הנפץ שארצות הברית ורוסיה יכולות לפרוס, פג תוקפו היום (חמישי), וסיים עשרות שנים של מגבלות בין שתי המעצמות הגרעיניות הגדולות בעולם. ההסכם, שנחתם בשנת 2010 בפריז בידי נשיאי שתי המדינות, ברק אובמה ודמיטרי מדבדב, קבע מגבלות של 1,550 ראשי נפץ פרוסים ו‑700 מערכות נשק אסטרטגיות לכל צד, והוביל למנגנוני בדיקות ושקיפות בין הצדדים.

עם פקיעתו, שתי המדינות אינן מחויבות עוד להגבלות הללו, מה שמעלה חשש עולמי למרוץ חימוש גרעיני חדש. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש כינה את המהלך "רגע חמור", והזהיר: "לראשונה מזה יותר מחצי מאה, אנו ניצבים בפני עולם ללא כל מגבלות מחייבות על הארסנלים האסטרטגיים של רוסיה וארצות הברית. הסיכון לשימוש בנשק גרעיני הוא הגבוה ביותר בעשרות השנים האחרונות".

סין, שנחשבת כיום למדינה בעלת קצב הגברת ארסנל הגרעין המהיר ביותר בעולם - כ‑100 ראשי נפץ חדשים בשנה מאז 2023 - הודיעה כי לא תשתתף בשיחות על הסכם גרעיני בשלב זה, תוך שהיא מציינת כי יכולותיה הגרעיניות שונות לגמרי מהן של ארה"ב ורוסיה. סין מחזיקה כיום בהערכה בכ‑600 ראשי נפץ, הרבה פחות מההגבלות שהיו מוטלות על ארה"ב ורוסיה במסגרת New START (800 לכל אחת), אך עדיין מהווה גורם מרכזי במאזן הכוחות הגלובלי.

רוסיה, מצדה, הצהירה כי היא "תפעל באחריות ובזהירות", אך הזהירה כי היא מוכנה לנקוט צעדים "מכריעים" אם ביטחונה הלאומי יופקע. לעומת זאת, ארצות הברית והבעלי ברית שלה, כולל בריטניה וצרפת, ממשיכים לקרוא לשמירה על איפוק ולהמשך דיאלוג בינלאומי, כשהחשש העיקרי הוא כניסה למרוץ חימוש עולמי שאין לו כללים מחייבים.

גורמים בינלאומיים, כולל נציגי נאט"ו, קראו "לציית לאיפוק ולנקוט צעדים נחוצים כדי להבטיח את הביטחון", והוקיעו את "הרטוריקה הגרעינית הבלתי אחראית" של רוסיה, במיוחד על רקע השיחות על שימוש בנשק גרעיני טקטי במלחמה באוקראינה.

קבוצות שלום ופעילים, ביניהם ניצולי הפצצות האטומיות ביפן, הזהירו כי העולם הולך לעבר סיכון חמור של מלחמה גרעינית. טרומי טנקה, מראשי קבוצת Nihon Hidankyo, אמרה במסיבת עיתונאים: "אני מרגישה שבקרוב, במציאות, העולם ימצא את עצמו במלחמה גרעינית, בדרך להשמדה".

בצל פקיעת ההסכם, הקרוב למעבר הסימבולי של "שעון יום הדין" (Doomsday Clock) אל חצות, מדגישים מומחים את הסיכון המוגבר למרוץ חימוש עולמי, שבו המדינות החזקות ביותר מחליטות ללא כל מגבלות מחייבות על נשק אסטרטגי.

בארה"ב נציגי ממשל, ביניהם מזכיר המדינה מרקו רוביו, הדגישו כי כל הסכם עתידי חייב לכלול את סין, שכן אי-שילובה בתהליך פוגע ביכולת להגיע לשליטה אמיתית על ארסנלים גרעיניים במאה ה‑21. גורמים בתחום בקרת הנשק מזהירים כי ללא קידום שיחות מצד ממשל טראמפ עם סין ומעצמות נוספות, הסיכון למרוץ חימוש בלתי מרוסן רק יגבר.

הסכם New START, שנחשב בעבר אבן דרך בעשורים של הפחתת נשק גרעיני, סימל תקופה של שיתוף פעולה בין שתי המעצמות ויציבות אסטרטגית יחסית. עם פקיעתו, העולם נכנס לתקופה חדשה ומורכבת, שבה כל החלטה של ארה"ב, רוסיה וסין יכולה להשפיע על האיזון הבינלאומי ולהגביר את הסיכון למלחמה גרעינית.