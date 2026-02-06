"איראן תיקנה במהירות מתקני טילים בליסטיים שניזוקו במלחמה"

ניתוח תצלומי אוויר של ה"ניו יורק טיימס" מראים כי איראן תיקנה במהירות מספר מתקני טילים בליסטיים, שניזוקו במהלך מבצע "עם כלביא" בקיץ האחרון - כך דיווח היום (שישי) העיתון. לפי הצילומים, בוצעו גם תיקונים מוגבלים באתרים גרעיניים שנפגעו בתקיפות.

בעיתון צוין כי "קצב השיקום הלא אחיד מספק רמזים לגבי סדרי העדיפויות הצבאיים של איראן". מומחים שעוקבים אחר תוכניות הגרעין והטילים האיראניות אישרו את פרטי ה"ניו יורק טיימס", שמצאו כי ישנם עבודות בנייה במספר מוקדים שנפגעו במהלך המבצע.

המומחים הזהירו כי היקף התיקונים המלא נותר לא ברור, בהתחשב בכך שתמונות לוויין מציעות רק תמונה עליונה של הבנייה.

ברקע המשא ומתן עם ארצות הברית, ביום רביעי האחרון נחשף הטיל הבליסטי המתקדם ביותר של איראן - "חורמשהר 4". סוכנות הידיעות "פארס" פירטה על נתוני הטיל, שמגיעה עד לטווח של 2,000 קילומטרים.

לפי סוכנות הידיעות, לטיל ראש קרב כבד במשקל 1,500 קילוגרים ודיוק פגיעה של כ-30 מטרים. הטיל מגיע למהירות של עד 16 מאך, מחוץ לאטמוספירה, ו-8 בתוך. בטהרן טוענים כי נתונים אלו "יצמצמו למינימום את זמן התגובה של מערכות ההגנה האוויריות של האויב".