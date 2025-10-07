נתניהו: "איראן מפתחת טילים בין יבשתיים - ארה"ב על הכוונת"

ערב יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר, ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין אמש (שני) לפודקאסט של הפובליציסט היהודי-אמריקני בן שפירו. נתניהו הזהיר מפני התעצמות איראן ואמר: "האמריקנים חושבים שהם רחוקים מזה - הם לא. איראן מפתחת טילים בליסטיים בין-יבשתיים עם טווח של 8,000 קילומטרים. יש להם בכוונת האטומית את ניו יורק, וושינגטון ומאר-א-לאגו (מועדון הגולף של הנשיא טראמפ)".

על המצב בעזה אמר נתניהו: "אני חושב שאנחנו קרובים לסיום המלחמה - אבל אנחנו לא שם עדיין. אחרי שנתיים ריסקנו את הציר האיראני. את חמאס לא חיסלנו לגמרי - אבל נגיע לשם. מה שהתחיל בעזה, יסתיים בעזה - עם שחרור החטופים".

נתניהו התייחס לשיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לארה"ב: "הביטוי ‘אמריקה ראשונה’ לא אומר ‘אמריקה לבד’. מעצמות צריכות בעלות ברית שיעזרו להן בטכנולוגיה. כיפת ברזל, טילי חץ, מערכות נ"ט - כל אלה פותחו בישראל והם קריטיים בשדה הקרב. המידע ההתקפי שאנחנו משתפים עם ארצות הברית הוא מהמתקדמים בעולם. גנרל אמריקני אמר לי שהמודיעין שישראל מספקת שווה ערך לחמש סוכנויות CIA".

בהתייחסו לנשיא דונלד טראמפ, אמר נתניהו: "אנחנו שותפים - וישראל היא השותפה הזוטרה. עצמאות העולם החופשי תלויה בחוזק של ארצות הברית".

נתניהו הדגיש כי הוא מחויב להפיכת ישראל לעצמאית מבחינה צבאית: "המטרה היא להפוך את ישראל לעצמאית מבחינה ביטחונית, כפי שהפכתי אותה לעצמאית כלכלית בקדנציה הראשונה שלי בשנות התשעים".

בהתייחס לעלייה באנטישמיות לאחר 7 באוקטובר אמר נתניהו: "זו תופעה מחזורית שחוזרת שוב ושוב. אבי, שהיה היסטוריון, סיפר לי על כך. בבוקר השבעה באוקטובר אנשים ברחבי העולם תמכו בחמאס, עוד לפני שישראל עשתה דבר כדי להגן על עצמה - זו שנאת יהודים עתיקה".

"ליהודים בעולם אני אומר - עמדו בגאווה. היו גאים בשייכותכם לעם המדהים הזה ששרד כל זוועה שהאנושות זרקה עליו. הגנו על עצמכם מפני ההשמצות - אנחנו חלק מרכזי מהתרבות המערבית".

על הסכמי אברהם אמר כי "אני מאמין שנוכל להרחיב את ההסכמים לא רק במזרח התיכון - אלא גם למדינות מוסלמיות נוספות ברחבי העולם. אך קודם עלינו לסיים את המלחמה בעזה. אי אפשר לסיים ולהשאיר את חמאס בשלטון. נצטרך להוציא את החטופים ולהוציא את חמאס - ואז נוכל להרחיב את מעגל השלום שלנו, בהרבה".

לבסוף, התייחס נתניהו להפגנות נגדו ולמהפכה המשפטית: "אנחנו רואים תופעה שמתרחשת בהרבה מדינות - הפגנות ממומנות ומאורגנות של מיעוטים, שנתמכות על ידי גורמים זרים וממשלות זרות. זה קורה באמריקה, בישראל ובאירופה - בדרך כלל נגד ממשלות שאינן מהשמאל".

במהלך הריאיון, נתניהו טעה במספר החטופים - ומשפחות החטופים זעמו. "היום לפני שנתיים נחטפו 251 חטופים וחטופות בפיג׳מות ממיטותיהם, מבסיסיהם ומפסטיבל מוזיקה לשבי הגיהנום בעזה. 4 חטופים נוספים היו בעזה כבר שנים רבות. הם כולם נחטפו במשמרת שלך. אז אנחנו נעדכן אותך- יש 48 חטופים וחטופה בעזה".