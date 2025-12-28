העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" היוצא לאור בלונדון דיווח היום (ראשון) מפי מקורות פלסטיניים כי ישראל חטפה פעיל בזרוע הצבאית של ג'יהאד איסלאמי כחלק מהמאמצים להשבת גופתו של החלל החטוף האחרון רן גואילי.

לפי הדיווח, כוחות ישראליים ביצעו מבצע חשאי בתוך הרצועה כחלק מחיפושים אחר החטוף רן גויאלי - ובמהלכו חטפו את המחבל. העיתון הסעודי סרב לחשוף את שם הפעיל, אך ציין כי החטיפה התרחשה ככל הנראה כקילומטר מערבית לקו הצהוב, בשטח שבשליטת חמאס, ולפני מספר ימים.

מקורות בג'יהאד האיסלאמי אישרו ל"א-שרק אל-אווסט" כי גופתו של רן גואילי אכן הייתה בידי ארגון הטרור, אך לאחר תקופה קצרה היא נמסרה לפעילי הזרוע הצבאית של חמאס. במהלך המלחמה, לטענת המקורות, רן הועבר מספר מיקומים בשל פעילות צה"ל בסביבה.