100 שנים של אינטרסים משותפים: פסגת טראמפ-בן סלמאן

הנה פרט שלא ידעתם, יחסי ארצות הברית וסעודיה מתקיימים כבר מאה שנים, הרבה לפני שרוב המדינות במזרח התיכון נולדו או קיבלו את עצמאותן, כולל ישראל. מפגש אינטרסים ששני הצדדים זיהו מן ההתחלה, והתפתחות איטית ומדורגת מידידות זהירה, עד קבלת המטריה האמריקנית שמגינה על הסעודים מאז מלחמת העולם השנייה, דרך הקומוניזם ועד אויבים אזוריים, בעיקר איראן.

האינטרס האמריקני ברור לכל אורך הדרך. סעודיה על מרבצי הנפט שלה היא הגדולה והחשובה במעצמות הנפט במזרח התיכון ובמפרץ הפרסי, אספקה סדירה של הנפט הזה לאמריקה ולכלכלות המערב היא אבן יסוד ליציבותן ושגשוגן. ההגנה על סעודיה העניקה יציבות לממלכה ולבעלות בריתה של ארצות הברית באזור, וגם מזרימה כמויות של דולרים לרכישות נשק מארצות הברית, סחורות, שירותים והשקעות.

מבחן ראשון קריטי לקשר הזה היה לפני 35 שנה, כשסדאם חוסיין פלש לכוויית ובארצות הברית ארגנה קואליציה ענקית של חצי מיליון חיילים מ-34 מדינות. סעודיה השכנה מדרום לא ששה אלי קרב, אבל הבינה שסדאם מאיים גם עליה. מבצע סופת מדבר יצא לדרך מדהראן, הבסיס הגדול של ארה"ב בסעודיה.

רגע השפל ביחסי ארצות הברית-סעודיה מגיע במתקפת הטרור של 11 בספטמבר. 15 מתוך 19 המחבלים המתאבדים במטוסים היו מסעודיה. ההלם והזעזוע באמריקה חייבו את הסעודים לערוך בדק בית ולבער את קיני האיסלם הקיצוני שהצמיחו את בין לאדן ושותפיו.

i24NEWS

מלחמת המפרץ השנייה 2003

כשבוש הבן פלש לעיראק השתדלה סעודיה לשמור על פרופיל נמוך. סילוקו וחיסולו של סדאם בדיעבד לא סייעו לכלום. הם הולידו איסלם קיצוני יותר בדמות דאעש וטרור איסלמיסטי שאיים על סעודיה גם מכיוון איראן, העצבנות של הסעודים ושל משפחת המלוכה הולידה את חיסולו האכזרי של מתנגד המשטר ג'מאל חשוקג'י. זה היה עוד רגע שפל מול אמריקה שדרשה חקירה ושינויים ביחס לזכויות אזרח.

לטראמפ כנשיא ולעסקי המשפחה אינטרסים רבים בסעודיה. את ביקוריו הראשונים בחו"ל בשתי הקדנציות התחיל בריאד, אלא שהפעם הוא עבד קשה על היחסים עם מוחמד בן סלמאן, צריך לומר את האמת. סעודיה מתחדשת במהירות תחת יורש העצר החזק, וטראמפ קיבל התחייבות להשקעות של 600 מיליארד דולר שמקווה להפוך לטריליון, וזה כנראה יקרה. עובדה שרק אתמול טראמפ הצהיר בקולו כי ימכור מטוסי F-35 לסעודיה. הוא גם בטוח שהממלכה בדרך להסכמי אברהם. חלקית, זה כבר קורה.