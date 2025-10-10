אכזבה לטראמפ: מריה קורינה מצ׳אדו זכתה בפרס נובל לשלום

אכזבה בוושינגטון: הוועדה הבוחרת הכריזה היום (שישי) שמריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה מוונצואלה, היא הזוכה בפרס נובל לשלום.

לפי אתר ההימורים המרכזי Polymarket, מצ׳אדו הייתה המועמדת המובילה עם 71.8% זכיה, בעוד ולנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היו 2.9 אחוזים בלבד, על אף דחיפתו האגרסיבית לכך שהפרס יובטח לו, כולל הצהרות פומביות שהוא ראוי לו וקריאות לפקידים נורבגיים. אחרי ההכרזה, הבית הלבן הגיב על אי-זכייתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפרס נובל לשלום. "טראמפ ימשיך לעשות עסקאות", מסר הבית הלבן, ותקף את ועדת הנובל: "הוכיחה שהיא שמה פוליטיקה לפני השלום".

מצ׳אדו, זכתה בזכות ״מאבקה רב-השנים נגד משטר סמכותני, הגנתה האמיצה על הדמוקרטיה ומנהיגותה המוסרית הבולטת במדינה השרויה במשבר עמוק״. מצ’אדו, המכונה לעיתים ״אשת הברזל של ונצואלה״, נמצאת במקום מסתור כבר למעלה מ־14 חודשים, לאחר שסירבה לפרוש מהמרוץ לנשיאות גם אחרי שניקולס מדורו הכריז על ניצחונו בבחירות שהוכרו על ידי ארצות הברית והאיחוד האירופי כלא לגיטימיות.

ארצות הברית ורוב אזרחי ונצואלה, לפי סקרים עדכניים, אינם מכירים בלגיטימיות של שלטונו של מדורו, שלפי טענות רבות גנב את שתי מערכות הבחירות האחרונות.

מטה משפחות החטופים מסר בעקבות פרסום זוכת פרס נובל לשלום: ״על אף שועדת פרס נובל בחרה השנה בזוכה אחר, האמת נותרת ברורה ובלתי ניתנת לערעור - אין מנהיג או ארגון שעשו יותר למען השלום בעולם מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ״.

עוד ציינו כי ״הנשיא טראמפ פועל ללא לאות, גם ברגע זה ממש, כדי להבטיח את השבתם של כל 48 יקירינו - החיים והחללים. החיים המוכרחים לשוב הביתה כדי להתחיל את השיקום וההחלמה. החללים לקבורה ראויה בכבוד, קבורה וסגירת מעגל שנמנעה ממשפחותיהם זמן רב מדי״.

את הדברים סיכמו: ״הישגיו חסרי התקדים של הנשיא טראמפ בתחום קידום מדיניות השלום בשנה האחרונה מדברים בעד עצמם. אף פרס, או היעדרו - לא יוכלו להמעיט מההשפעה העמוקה שהייתה לו על משפחותינו ועל השלום העולמי. מחויבותו להשבת החטוף האחרון ולסיום למלחמה אינה תלויה בפרסים או בתשבוחות. נמשיך לעמוד לצד הנשיא טראמפ במאבקו להשלים את המשימה הזו, וההיסטוריה תזכור את הישגיו כתרומה המשמעותית ביותר לשלום העולמי בדורנו״.

מוקדם יותר, בנו של הנשיא, אריק, ביקש מעוקביו ב-X "לצייץ מחדש אם אתם מאמינים שטראמפ ראוי לפרס נובל לשלום". כמו כן, חשבון הבית הלבן הרשמי ב-X פרסם תמונה של טראמפ מכנה אותו "נשיא השלום" בערך באותו הזמן.

אתמול, ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא לתת לטראמפ פרס נובל לשלום. בציוץ שפורסם בחשבון ה-X הרשמי של ראש הממשלה בשפה האנגלית, נכתב: "מגיע לו". זו כמובן אינה הפעם הראשונה בה גורמים שונים ממליצים על הנשיא אמריקני לוועדת הפרס. מוקדם יותר השבוע, משפחות חטופים שלחו מכתב תקדימי לחברי הוועדה, בו הפצירו בהם להעניק לו את הכבוד. "לראשונה מזה חודשים רבים, יש בנו תקווה אמיתית שהסיוט שלנו יסתיים. אנו בטוחים, שהנשיא לא ינוח ולא יעצור עד אשר יושב החטוף האחרון, המלחמה תסתיים, והשלום והשגשוג יושבו למזרח התיכון", נכתב.

יצויין כי נתניהו אינו הראשון שהמליץ לאחרונה על טראמפ לקבלת פרס נובל. קדמו לו שני סנאטורים מארה"ב. האחרון שבהם, הנציג ממדינת ג'ורג'יה באדי קרטר, כתב בחודש יוני לוועדת הפרס כי הנשיא שיחק תפקיד "יוצא דופן והיסטורי" בכך שהוא סיים את "הסכסוך המזוין בין ישראל לאיראן ומנע מהמדינה התומכת הגדולה ביותר בטרור בעולם להשיג את הנשק הקטלני ביותר על פני כדור הארץ".

בשנה שעברה, עשה זאת גם חבר הקונגרס דארל איסה, רפובליקני מקליפורניה, בטענה שהניצחון של טראמפ בבחירות 2024 היה בעל "השפעה מדהימה" על השלום בעולם.