טראמפ: על איראן לנהל מו"מ - המתקפה הבאה תהיה גרועה בהרבה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים היום (רביעי) פעם נוספת על איראן, בפוסט שהעלה ברשת החברתית Truth. הוא הבהיר כי "ארמדה ענקית בדרך לאיראן. היא נעה במהירות, בעוצמה רבה, בהתלהבות ובמטרה. זהו צי גדול יותר, בראשות נושאת המטוסים הגדולה אברהם לינקולן, מזה שנשלח לוונצואלה. כמו ונצואלה, היא מוכנה, נכונה ומסוגלת למלא את משימתה במהירות, במהירות ובאלימות, במידת הצורך".

"יש לקוות שאיראן תגיע לשולחן המשא ומתן במהירות ותנהל משא ומתן על עסקה הוגנת ושוויונית - ללא נשק גרעיני - כזו שטובה לכל הצדדים. הזמן אוזל, זה באמת חיוני! כפי שאמרתי לאיראן פעם אחת, עשו עסקה! הם לא עשו זאת, והיה מבצע פטיש חצות, הרס גדול של איראן. המתקפה הבאה תהיה גרועה בהרבה! אל תגרום לזה לקרות שוב".

גם לפנות בוקר טראמפ מסר כי צי ספינות מלחמה שט לעבר איראן, וקרא למדינה להגיע לעסקה: "ארמדה נוספת עושה את דרכה לעבר איראן. הייתה צריכה לעשות זאת בפעם הראשונה, ביוני השמדנו את היכולות הגרעיניות שלהם".

אמש שיגר נתניהו אזהרה לאיראן ואמר כי במידה "ותעשה את הטעות ותתקוף אותנו - תזכה לתגובה שהיא אפילו לא מדמיינת". ראש הממשלה אמר כי בכל הנוגע למתיחות "הנשיא טראמפ יחליט מה שהוא יחליט, מדינת ישראל תחליט מה שהיא תחליט. ערוכים לכל תרחיש".

בתקשורת האיראנית דווח אמש כי הנשיא מסעוד פזשכיאן שוחח עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. השניים שוחחו על המתיחות הקיימת עם ארצות הברית, והשיחו המתקיימות בין שתי המדינות על מנת להגיע להסכם. לפי סוכנות הידיעות הממלכתית הסעודית, בן סלמאן אמר כי לא יאפשרו לבצע שימוש במרחב האווירי או בשטח סעודיה לכל פעולה צבאית נגד טהראן.

פזשכיאן אמר כי "טהרן תמיד קיבלה בברכה ועדיין מקבלת בברכה כל תהליך למניעת מלחמה", וציין כי "משא ומתן שמשמעותו 'אנחנו אומרים ואתם מבצעים' איננו משא ומתן אמיתי". כמו כן הוא האשים את ישראל וארצות הברית במעורבות ישירה במחאות במדינה לטובת ה"מתפרעים".

בנוסף, בבריטניה דווח אמש כי ברקע המתיחות, נשיא איראן מיישם צעדי חירום על מנת לחזק את אספקת הסחורות החיוניות במדינה, ולשמור על תפקוד הממשלה במקרה של התקפות מצד ארצות הברית או ישראל. במסגרת הצעדים, הנשיא העביר סמכויות לפרובינציות כדי שהמושלים יוכלו ליצור קשר עם הרשות השופטת ועם פקידים בארגונים אחרים ולקבל החלטות בעצמם בנוגע לניוד אספקה של סחורות חיוניות לתושבים.