"מברכים על מאמצי סיום המלחמה": בעולם מגיבים לתוכנית טראמפ

זמן קצר לאחר ההצהרה המשותפת לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיבו הלילה (בין שני לשלישי) מדינות רבות בעולם על יוזמת תוכנית "21 הסעיפים". מספר רב של מדינות ערביות ומוסלמיות הוציאו הודעה משותפת בה בירכו: "על תפקידו של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה".

בין המדינות החתומות על ההצהרה הן קטאר, ירדן, סעודיה ואף פקיסטן. במכתב שפורסם הודגשה "חשיבות השותפות עם ארצות הברית בביסוס השלום באזור". המדינות השונות הוסיפו כי הן נכונןת לשתף פעולה עם "כל הצדדים הרלוונטיים" כדי להביא להשלמת ההסכם ולהבטיח את יישומו.

נשיא צרפת, עמנואל מרקון, אמר בפוסט ברשת X כי הוא מקווה "שישראל תתחייב בנחישות" להסכם, וכי לחמאס "אין ברירה אלא לשחרר באופן מיידי את כל בני הערובה". בנוסף ציין כי מדינתו "מוכנה לתרום ליישומו, והיא תהיה ערנית לגבי התחייבויות כל צד".

ברויטרס דווח כי הרשות הפלסטינית בירכה אף היא על המאמצים להגעה להסכם. בסוכנות הידיעות צוטטה הרשות, שאמרה כי היא "חוזרת על מחויבותה לעבוד עם ארצות הברית ושותפות נוספות כדיל השיג הסכם, שיסלול את הדרך לשלום על בסיס פתרון שתי המדינות".

כאמור, הנשיא טראמפ הציג את תוכניתו לסיום המלחמה ברצועה, כשהוא לצד ראש הממשלה נתניהו - שהצהיר כי הוא תומך בה. לפי ההצעה, מרגע קבלת ההסכם - יושבו כל החטופים מעזה - החיים וגופות הנרצחים וההרוגים. בתמורה לכך, תשחרר ישראל מספר רב של אסירים ועצורים שנכלאו לאחר ה-7 באוקטובר. חמאס וארגוני הטרור יתחייבו שלא להיות מעורבים בשלטון הפלסטיני - ויופרזו מנשקם.

משפחות חטופים הגיבו בספקנות על ההצעה. עינב, אימו של החטוף מתן צנגאוקר, אמרה כי עד שבנה וכולם לא בבית - "אנחנו לא קונים את המילים הריקות מתוכן של נתניהו, הוא הבטיח לי שיחזיר את כולם ואז פוצץ את ההסכם". ויקי, אימו של החייל נמרוד כהן, אמרה כי היא כבר "לא סומכת על אף אחד, עד שהילד שלי יהיה בבית".