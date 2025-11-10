ידונו על הסכם עתידי עם ישראל: א-שרע ייפגש עם טראמפ

על רקע ביקורו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, היום (שני) בבית הלבן, הנשיא ושר החוץ הסורי נכחו בקבלת פנים עם ראשי הקהילה הסורית בוושינגטון. בקבלת הפנים נכח גם השליח האמריקני לסוריה, טום ברק. א-שרע והנשיא טראמפ צפויים להיפגש ולדון על הסכם ביטחוני עתידי עם ישראל והקמת בסיס צבאי אמריקני בדמשק.

שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, דיבר בקבלת הפנים על הקשרים הדיפלומטיים החדשים שמדינתו ביססה מאז נפילת משטר אסד: "היינו מדינה שולית – היום אנחנו מדברים בוושינגטון, בתקופה הקרובה נהיה בסין; יש לנו קשרים חדשים עם כל המדינות".

מחלקת המדינה האמריקנית אישרה את שילובם של 3,500 לוחמי ג'יהאד בצבא סוריה, ואף מחקה את חיאת תחריר א-שאם, הארגון שייסד א-שרע שסונף לאל-קאעידה, מרשימת ארגוני הטרור.כזכור, הביקור של א-שרע בבית הלבן מגיע אחרי שהוסר מרשימת הטרוריסטים של ארצות הברית, והסנקציות של האו"ם נגדו בוטלו.

על רקע פעולותיה של סוריה נגד חוליות דאעש, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר כי הוא מעוניין שסוריה תצטרף למאמץ העולמי נגד דאעש: ''א-שרע עושה עבודה טובה מאוד נגד דאעש והוא מצטרף לקואליציה נגד ארגון הטרור''.