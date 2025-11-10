ידונו על הסכם עתידי עם ישראל: א-שרע ייפגש עם טראמפ

הנשיא הסורי הגיע אמש לוושינגטון ונפגש עם הקהילה הסורית במדינה, שם נכחו גם שר החוץ הסורי והשליח האמריקני בסוריה, טום ברק • שר החוץ אסעד א-שיבאני: "יש לנו קשרים חדשים עם כל המדינות"

איילי כהן
איילי כהן ■ קשבת בדסק הערבים
נשיא סוריה אל-ג'לאני (אחמד א-שרע), ארכיון
נשיא סוריה אל-ג'לאני (אחמד א-שרע), ארכיוןStephanie Lecocq / POOL / AFP

על רקע ביקורו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, היום (שני) בבית הלבן, הנשיא ושר החוץ הסורי נכחו בקבלת פנים עם ראשי הקהילה הסורית בוושינגטון. בקבלת הפנים נכח גם השליח האמריקני לסוריה, טום ברק. א-שרע והנשיא טראמפ צפויים להיפגש ולדון על הסכם ביטחוני עתידי עם ישראל והקמת בסיס צבאי אמריקני בדמשק.

שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, דיבר בקבלת הפנים על הקשרים הדיפלומטיים החדשים שמדינתו ביססה מאז נפילת משטר אסד: "היינו מדינה שולית – היום אנחנו מדברים בוושינגטון, בתקופה הקרובה נהיה בסין; יש לנו קשרים חדשים עם כל המדינות".

מחלקת המדינה האמריקנית אישרה את שילובם של 3,500 לוחמי ג'יהאד בצבא סוריה, ואף מחקה את חיאת תחריר א-שאם, הארגון שייסד א-שרע שסונף לאל-קאעידה, מרשימת ארגוני הטרור.כזכור, הביקור של א-שרע בבית הלבן מגיע אחרי שהוסר מרשימת הטרוריסטים של ארצות הברית, והסנקציות של האו"ם נגדו בוטלו. 

Video poster
נשיא סוריה:" קרובים להסכם עם ישראל"

על רקע פעולותיה של סוריה נגד חוליות דאעש, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר כי הוא מעוניין שסוריה תצטרף למאמץ העולמי נגד דאעש: ''א-שרע עושה עבודה טובה מאוד נגד דאעש והוא מצטרף לקואליציה נגד ארגון הטרור''. 

