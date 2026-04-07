המיליציה הפרו-איראנית "כתאאב חזבאללה" הודיעה היום (שלישי) כי העיתונאית האמריקנית שלי קיטלסון, שנחטפה בבגדאד ב-31 במרץ, תשוחרר משביה. אבו מוג'אהיד אל-אסאף, בכיר בארגון, הבהיר כי שחרורה של קיטלסון מותנה בכך ש"תעזוב את המדינה לאלתר". בהודעה שפורסמה ברשתות החברתיות, הדגיש אל-אסאף כי מדובר ביוזמה שלא תחזור על עצמה, זאת על רקע מה שהגדיר כ"מלחמה שמנהל האויב הציוני-אמריקני נגד האסלאם", מצב שלדבריו מבטל שיקולים הומניטריים אחרים.

קיטלסון בת ה-49, עיתונאית פרילאנסרית במקורה מוויסקונסין, נחטפה לאור יום מאחד מרחובות הבירה העיראקית. סרטון אבטחה שפורסם וזכה לאימות מצד משרד הפנים העיראקי תיעד את רגע החטיפה, שבו נראית מכונית כסופה מתקרבת לקיטלסון בעודה עומדת על המדרכה, ואנשים רעולי פנים גוררים אותה בכוח לתוך הרכב. גדודי חזבאללה בעיראק פרסמו היום תיעוד של העיתונאית האמריקאית שלי קיטלסון (Shelly Kittelson) בשבי, בו היא נראית "מודה" בכך שאספה מודיעין על המיליציות השיעיות עבור הקונסול האמריקאי בבגדאד

במהלך המנוסה, מכונית שנייה שהייתה מעורבת באירוע התרסקה, ואחד מיושביה נעצר על ידי כוחות הביטחון העיראקיים. לפי מחלקת המדינה האמריקנית, לחשוד שנעצר יש זיקה ישירה למיליציה האחראית על החטיפה. במקביל למאמצי החיפוש, פרסמו גורמים אמריקניים אזהרה מחודשת לאזרחים השוהים בעיראק, וקראו להם לעזוב את המדינה באופן מיידי מחשש לתקיפות נוספות של מיליציות טרור המזוהות עם איראן.

דילן ג'ונסון, עוזר מזכיר המדינה האמריקני, ציין כי מחלקת המדינה הזהירה את קיטלסון מספר פעמים בעבר לגבי האיומים נגדה, וכי מאז החטיפה התקיים תיאום הדוק עם ה-FBI כדי להבטיח את שלומה. האירוע מתרחש בעוד המלחמה המשולבת של ארה"ב וישראל נגד איראן נכנסת לחודשה השני ומעלה את רמת המתיחות באזור כולו.