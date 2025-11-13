סוכן כפול: כתב אישום נגד בכיר סורי ש"עבד עבור המוסד"

מצוד וחקירה שנמשכו 12 שנים הגיעו אתמול (רביעי) לשיאם: בריגדיר גנרל ח'אלד אל-חלבי, בן 62, הפקיד הסורי הבכיר ביותר שהואשם באירופה בפשעי מלחמה, הואשם בעינויים. הוא נמצא במעצר של הרשויות האוסטריות מאז דצמבר האחרון. ואם זה לא מספיק, התובעים באוסטריה חשפו גם כי בזמן שירותו במודיעין הסורי, אל-חלבי שימש כסוכן כפול עבור המוסד.

אחד מחלקי הפאזל שהובילו אליו היה תמונה שאל-חלבי פרסם ברשתות החברתיות של עצמו על גשר בבודפשט. גם גורם סורי לשעבר שני שעבד איתו, סגן אלוף מוסעב אבו רוקבה, בן 53, הואשם, אם כי לא היה ברור מיד אם נעצר. האישומים נגדם קשורים לתפקידם בדיכוי ההתקוממות "האביב הערבי" נגד משטר אסד בין השנים 2013-2011 בעיר א-ראקה שבצפון המדינה.

אל-חלבי עבד לכאורה כסוכן כפול עבור המוסד, לפני שנמלט מסוריה בשנת 2013, כך נמסר על ידי ארגוני זכויות אדם ותובעים אוסטרים. הוא הגיע לפריז אך נמלט בשנת 2015 כאשר הצרפתים החלו לבחון מקרוב יותר מבקשי מקלט בגין מעורבות אפשרית בפשעי מלחמה.

בעזרת המוסד וקבוצת קציני מודיעין אוסטרים, הוא הובא ברכב לגבול אוסטריה. קציני המודיעין האוסטרים שיתפו פעולה עם המוסד ביוזמתם, על פי התובעים, וליוו את אל-חלבי לווינה.

בהצהרת התובע נכתב כי זוהו עשרים ואחד מקורבנותיו של הנאשם. רבים מהם דיווחו על מכות מתישות ומכות חשמל. לדברי אחד הקורבנות, העינויים נמשכו לאורך לילה במשרדו האישי של אל-חלבי.