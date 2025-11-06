סיכול ממוקד: קטאר ריגלה אחרי האישה שהתלוננה נגד כרים חאן

בגרדיאן הבריטי דווח הערב (חמישי) כי מדינת קטאר גייסה חברות מודיעין פרטיות שביצעו מבצע חשאי נגד המתלוננת נגד התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כרים חאן.

על פי מסמכים שהגיעו לידי הגרדיאן ולאנשים המעורים במבצע, אחת החברות הפרטיות שנשכרו על ידי המדינה, חיפשה את פרטי הדרכון שלה ומידע רגיש נוסף, כולל מידע על ילדיה.

מטרה מרכזית של חברות המודיעין הייתה למצוא ראיות שניתן להשתמש בהן כדי לערער את אמינותה ואת טענות ההטרדה המינית שהגישה נגד התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי, כרים חאן.

כזכור, חאן הכחיש את טענות ההטרדות המיניות ואנשים המקורבים לו רמזו שהטענות הן חלק מקמפיין הכפשה בתמיכת ישראל בתגובה להחלטתו בשנת 2024 להוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

כל זאת מגיע לאחר שבקיץ האחרון אישה נוספת טענה כי כרים חאן הטריד אותה. האישה טוענת שבזמן שעבדה כמתמחה עבור עורך הדין הבריטי בתחילת דרכו, הוא התנהג כלפיה בצורה לא הולמת, ניצל את סמכותו עליה וניסה שוב ושוב להפעיל עליה לחץ לפעולה מינית.

ידוע כי החוקרים ערכו מספר ראיונות על מנת לבדוק את טענותיה, אשר חוזרות לשנת 2009. "הוא לא היה צריך לעשות את זה". היא אמרה, "הוא היה המעסיק שלי".